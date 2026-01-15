El COI no sancionará a Estados Unidos por la intervención en Venezuela

El Comité Olímpico Internacional (COI) rechazó el miércoles las solicitudes para sancionar a Estados Unidos por su reciente intervención militar en Venezuela, que incluyó la captura del presidente Nicolás Maduro. Así, el organismo confirmó que los atletas estadounidenses podrán competir con normalidad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

El COI, al desmarcarse del conflicto, fundamentó su decisión en la Carta Olímpica, que establece que las sanciones derivadas de intervenciones políticas o militares entre naciones no son competencia del organismo. En un comunicado, el COI afirmó: “No podemos involucrarnos directamente en asuntos políticos o conflictos entre países; nuestra función es garantizar la participación de deportistas en los Juegos Olímpicos, sin importar su origen”.

Esta postura contrasta con las restricciones impuestas a deportistas rusos y bielorrusos, quienes solo podrán competir en Milán-Cortina bajo bandera neutral, según las decisiones adoptadas por el COI en respuesta a la situación en Europa del Este.

La intervención estadounidense en Venezuela, que habría incluido bombardeos y la captura de Maduro el 3 de enero de 2026, ha suscitado divisiones a nivel internacional. Si bien algunos apoyan la acción, varios países y organizaciones la han denunciado como una violación del derecho internacional y la soberanía venezolana.

Con esta decisión, el COI ha mantenido la neutralidad y asegurado que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela no afecte la competencia en los Juegos Olímpicos.