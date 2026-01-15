San Lorenzo canceló su deuda con el plantel

En un inicio de año complicado para San Lorenzo, el club ha recibido una noticia alentadora: la dirigencia ha logrado cancelar las deudas salariales con el plantel profesional dirigido por Damián Ayude. Este paso es fundamental para estabilizar el entorno interno y reactivar un mercado de pases que se encontraba paralizado.

A finales de 2026, el “Ciclón” enfrentaba incertidumbres económicas, incluyendo deudas acumuladas y múltiples inhibiciones que limitaban su capacidad de incorporar nuevos jugadores. Según el periodista Antonio Arrighi de TyC Sports, el pago de sueldos se concretó antes del amistoso contra Deportivo Cúcuta en la Serie Río de la Plata, generando alivio en el equipo y el cuerpo técnico.

Deudas regularizadas y objetivos pendientes

El presidente Sergio Costantino había admitido en diciembre pasado que algunas deudas llegaban a tres meses de salario. Aunque esta situación se ha regularizado, aún queda por confirmar si se han cumplido los pagos de primas relacionadas con metas deportivas e internacionales.

La cancelación de los sueldos era una condición esencial para levantar las inhibiciones que actualmente impiden al club incorporar refuerzos. San Lorenzo enfrenta 14 inhibiciones, reflejo de la difícil situación económica que ha atravesado.

Buscando soluciones y futuro en el mercado de pases

La dirigencia es consciente de que el camino hacia la normalización apenas comienza, y deberá abordar estos conflictos para estar habilitados ante FIFA. Una posible solución podría ser la venta de Elías Báez a Atlanta United, lo que permitiría levantar inhibiciones y mejorar las finanzas del club.

Por ahora, el mercado de pases está casi detenido. Mauricio Cardillo, libre tras su paso por Independiente Rivadavia, es la única incorporación reciente. Las especulaciones sobre salidas de jugadores como Jhohan Romaña a River o Alexis Cuello a Boca han circulado, pero no existen negociaciones formales.

En Boedo, la prioridad es clara: sanear las cuentas antes de reforzar el plantel. Mientras Ayude necesita nuevos jugadores, el contexto actual exige avanzar con cautela.