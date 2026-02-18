El mes de nacimiento y el aprendizaje: una variable inesperada que despierta interés en la educación

El rendimiento académico depende de múltiples factores y no de una sola variable.

Investigaciones recientes analizan la influencia de la estación de nacimiento en el desarrollo cerebral.

Factores ambientales tempranos podrían afectar la atención, la motivación y la regulación emocional.

En la Argentina, la primavera corresponde a los nacimientos entre septiembre y noviembre.

El mes de nacimiento aporta solo una predisposición leve y no determina el éxito educativo.

El contexto familiar, la calidad educativa y el esfuerzo personal siguen siendo decisivos.

El desempeño académico suele explicarse a partir de múltiples factores que interactúan entre sí: las capacidades individuales, la motivación personal, el entorno familiar y la calidad de las oportunidades educativas disponibles. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a ganar atención una variable menos evidente y difícil de modificar: el momento del año en el que una persona nace. Distintas investigaciones recientes sugieren que la estación de nacimiento podría dejar una huella temprana en el desarrollo cerebral y, de manera indirecta, influir en ciertos comportamientos asociados al aprendizaje.

La hipótesis parte de una premisa biológica. Durante el embarazo y los primeros meses de vida, el cerebro atraviesa etapas clave de formación y maduración. En ese período, factores ambientales como la cantidad de luz solar, la temperatura, la producción de vitamina D y el funcionamiento de determinados neurotransmisores pueden variar según la estación del año. Estas variaciones, sostienen los especialistas, podrían influir levemente en procesos vinculados a la atención, la motivación y la regulación emocional.

Los estudios no plantean una relación lineal ni determinista entre el mes de nacimiento y el rendimiento escolar. No se trata de que nacer en una época específica garantice mejores resultados académicos. Más bien, los investigadores hablan de predisposiciones sutiles, que pueden inclinar ciertos rasgos de personalidad o estilos de comportamiento, y que luego interactúan con el contexto social y educativo a lo largo de los años.

Uno de los perfiles que más interés despertó es el denominado temperamento hipertímico, caracterizado por mayores niveles de energía, optimismo y sociabilidad. Este conjunto de rasgos suele asociarse a una participación más activa en el aula, mayor perseverancia frente a las dificultades y una mejor adaptación a las exigencias del ámbito escolar. Según los análisis, este tipo de temperamento aparece con algo más de frecuencia en personas nacidas durante la primavera, al menos en los países del hemisferio norte.

Para trasladar estos resultados a la Argentina es necesario invertir las estaciones. En el hemisferio sur, la primavera se extiende entre septiembre y noviembre, por lo que quienes nacen en esos meses serían, en términos estadísticos, los que presentarían una mayor probabilidad de desarrollar trayectorias educativas más prolongadas. Se trata de una tendencia general, observable a gran escala, y no de una regla aplicable a cada caso individual.

Los propios investigadores insisten en que el peso del mes de nacimiento es reducido en comparación con otros factores. La predisposición biológica inicial puede verse reforzada o neutralizada por el entorno familiar, la calidad de la enseñanza, el acompañamiento adulto y el esfuerzo personal. Un estudiante nacido en un mes “desfavorable” puede alcanzar excelentes resultados si cuenta con estímulos adecuados, mientras que uno nacido en una estación asociada a ventajas estadísticas puede no desarrollar su potencial si el contexto no lo acompaña.

Este enfoque permite pensar el aprendizaje desde una perspectiva más amplia, que integra biología, ambiente y educación. También invita a relativizar explicaciones simplistas sobre el éxito o el fracaso escolar. Las diferencias en el rendimiento no responden a un único factor, sino a una trama compleja de condiciones que se van acumulando desde los primeros años de vida.

En términos pedagógicos, estos hallazgos no implican cambios inmediatos en la organización del sistema educativo, pero sí refuerzan la importancia de políticas que contemplen la diversidad de trayectorias y ritmos de aprendizaje. Reconocer que los estudiantes no parten todos del mismo lugar puede ayudar a diseñar estrategias más flexibles y equitativas, orientadas a compensar desigualdades tempranas y a potenciar las capacidades de cada alumno.

Así, el mes de nacimiento aparece como una pieza más en un rompecabezas mucho mayor. Un dato curioso, con sustento científico, que suma matices a la comprensión del aprendizaje humano, pero que no reemplaza ni desplaza el rol central de la educación, la familia y el compromiso individual en la construcción del recorrido académico.