¿Qué mensaje dejó Pullaro al sector productivo santafesino?

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expuso con datos los instrumentos que el Estado Provincial dispuso para el sistema productivo y de servicios, en su mensaje a las Cámaras en la apertura del 144 Período Ordinario de Sesiones de la Legislatura.

Aunque el foco informativo se posó especialmente sobre la seguridad, tema que fue central en el discurso, también el titular del Poder Ejecutivo Provincial repasó lo hecho en 2024 y 2025 en otras áreas, dentro de las limitaciones de un estado subnacional.

Antes, habló del "momento tan difícil del país, con una economía que lleva años de estancamiento".

El año pasado, con 130.000 millones de pesos, se otorgaron préstamos a 4.300 Pymes santafesinas. Hubo 60 líneas de crédito disponibles para los emprendimientos para iniciar actividades, reconvertirse o crecer.

"En estos momentos tan complejos, movilizamos esfuerzos y recursos para acompañar a los que quieren producir y crear empleo, sosteniendo capital de trabajo, inversión y agregado de valor", dijo el gobernador.

Valoró a Santa Fe como "el motor productivo del país, el tractor de la República Argentina. Por eso, a la política de fomento productivo, le sumamos una inversión histórica en infraestructuras orientadas a la producción que mejoran la logística y la energía".

Informó que la inversión total es de 161.000 millones de pesos en "obras estratégicas como la renovación integral del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, con su nueva pista, sistema de balizamiento y terminal, una obra que -junto a las mejoras en Sauce Viejo- potencia a nuestra provincia, abre nuevos destinos y facilita exportaciones".

"En todo el entramado productivo se desarrollan o mejoran infraestructuras. Ejecutamos obras en las zonas portuarias de las que salen 60% de los granos argentinos, 95% de los subproductos de aceites y 25% de la producción láctea como la construcción del nuevo muelle del puerto de Rosario".

Además, "invertimos más de 20.000 millones de pesos en infraestructura rural, caminos o redes de energía. Y seguimos avanzando con el plan de gasoductos, como el Acebal - Pavon Arriba que inauguramos semanas atrás".

"Recorro la provincia pueblo a pueblo, conozco la realidad de los que todos los días ponen en marcha una máquina o levantan una persiana", expresó.

"Queremos –concluyó- que el gobierno sea un socio y no una carga. Por eso, este año lanzamos el plan de baja de impuestos y alivios fiscales para distintos sectores de la economía más grande del país".

Y repasó: "la actividad agropecuaria está eximida de Ingresos Brutos, sostuvimos un inmobiliario rural bajo con descuentos de hasta el 50% para pequeños productores y eliminamos el impuesto de sellos en la mayoría de los contratos rurales".

Se redujo la "carga efectiva de la industria hasta el 0,65% permitiendo descontar la energía eléctrica, alivianamos fuertemente al transporte —con deducciones sobre la patente, totales para taxis y remises—, y bajamos de manera histórica Ingresos Brutos al comercio, que podrá reducir hasta un 50% su carga descontando energía e inmobiliario".

También, la hotelería y el turismo "tributan menos", con alícuotas que "bajan del 4,5% al 2,5% en pequeños y medianos establecimientos".

Desde el 1ro de enero

En uno de los momentos que más aplausos cosechó, Pullaro recordó que "dimos un paso más audaz" al vincular baja de impuestos con creación de empleo.

"Desde el 1° de enero, toda empresa que amplíe su plantilla puede deducir de impuestos los salarios de los nuevos trabajadores. Estamos al lado de los que quieren trabajar o mejorar su capacitación", recordó.

Respecto del Programa Impulsa sostuvo que "llevamos formación laboral a miles de santafesinos, conectando la oferta educativa con los requerimientos del sistema productivo y acompañamos con parte del salario a empresas que ofrecen trabajo genuino a los jóvenes".

Y cerró: "infraestructuras, créditos, alivio fiscal y capacitación. Este es el rumbo que vamos a consolidar para mejorar la competitividad de la provincia".

Más números

Pullaro hizo una cuenta interesante respecto de los créditos santafesinos Nido que consisten en mejorar las tasas de interés en préstamos hipotecarios. "Ya asignamos más de 32.000 millones, otorgamos dos préstamos por día hábil" desde que se lanzó el programa que es "una de las pocas estrategias de financiamiento hipotecario del país".

Se invirtieron 181.600 millones de pesos en seguridad alimentaria y nutrición. "Multiplicamos los montos de asistencia y la cantidad de personas a las que llegamos. Por ejemplo, en los comedores escolares invertimos 41.327 millones en 2025 y 39.800 millones en copa de leche que se entregan en las escuelas". Mediante el programa Santa Fe Nutre "alcanzamos a 246.153 personas en todo el territorio provincial; trabajando conjuntamente con gobiernos locales y casi 1000 instituciones". "Nuestra provincia sostiene una red que asiste y contiene a miles de personas. Mujeres vulneradas, personas con discapacidad, personas mayores, personas con consumos problemáticos y -particularmente- niños, niñas y adolescentes".

