Daniela Christiansson mostró el romántico gesto de Maxi López por San Valentín

.Maxi López y Daniela Christiansson celebraron el Día de los Enamorados a pesar de la distancia que los separa. Mientras ella se encuentra en Suiza cuidando de sus dos hijos, él está en Argentina participando en MasterChef Celebrity (Telefe).

Para conmemorar la ocasión, López envió a Christiansson un ramo de flores rojas, que incluía rosas, claveles y gerberas. La modelo compartió la sorpresa en una historia de Instagram, comentando: “Volviendo a casa con una hermosa sorpresa”.

Además, el exfutbolista dedicó un emotivo mensaje a su pareja en sus redes sociales: “Feliz día de los enamorados, mi amor por siempre”. El post incluyó una serie de fotos de la pareja a lo largo de su relación. Christiansson respondió conmovida: “12 años, amor de mi vida”.