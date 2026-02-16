Conflicto policial: el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni resaltó que "nunca se perdió el respeto institucional"

Previo al inicio de la Asamblea Legislativa, el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, se refirió a las recientes protestas policiales y destacó que, pese a las medidas de fuerza, “nunca se perdió el respeto institucional” y se logró destrabar el conflicto sin afectar la relación entre el Gobierno y la fuerza

En ese marco, el funcionario remarcó que, luego de los anuncios oficiales, la respuesta del personal fue inmediata, con niveles de "operatividad histórica". “Sinceramente, el mismo personal policial nos saludó con mucho respeto y cercanía. La policía no es nuestro adversario; la policía está de nuestro lado en contra de la criminalidad y eso es lo más importante porque es lo que más le importa a la gente”, expresó Cococcioni, resaltando el rol central de la fuerza en la lucha contra el delito.





El ministro subrayó además que la institución policial es una pieza clave en la baja de los índices de violencia en la provincia, y que ese compromiso quedó reflejado en el rápido restablecimiento de las tareas preventivas y operativas en distintos puntos del territorio.



Uno de los aspectos centrales para encauzar el conflicto fue la decisión del Ministerio de dar marcha atrás con el pase a disponibilidad de algunos efectivos. Al respecto, Cococcioni explicó que se trató de una concesión necesaria dentro de la mesa de negociación para sostener la confianza entre las partes.

Diálogo

“Yo di mi palabra porque fue un pedido expreso de las personas que fueron a la instancia de diálogo”, señaló. No obstante, aclaró que esa medida no implica impunidad ante eventuales irregularidades. “Si yo digo una cosa y después no la cumplo, el diálogo al día siguiente no hubiera sido posible. Después, por supuesto, hay hechos que se pusieron en conocimiento de la fiscalía y tendrán que dar lugar a investigación”, agregó.

Según detalló el titular de la cartera de Seguridad, tras el mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro, el patrullaje en zonas críticas se intensificó notablemente, especialmente en Rosario, donde se alcanzaron cifras récord en materia de presencia policial.

“Después del anuncio del gobernador, tuvimos un pico de 235 patrulleros en calle y se hizo el pico histórico del año en identificación de personas”, precisó Cococcioni, al interpretar este despliegue como una señal de respaldo de la fuerza hacia la gestión provincial.

Finalmente, el ministro insistió en que la relación con la policía se mantiene firme y estable, basada en el reconocimiento mutuo y en los resultados obtenidos en materia de seguridad pública. En ese sentido, aseguró que el trabajo conjunto seguirá siendo clave para sostener la reducción de homicidios dolosos y consolidar una política de seguridad sólida en toda la provincia.

