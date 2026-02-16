Preocupación por la salud de La Mona Jiménez durante su primer show del año

La Mona Jiménez regresó a los escenarios el 14 de febrero en el Complejo Forja de Córdoba, donde las entradas se agotaron para celebrar el Día de los Enamorados al ritmo del cuarteto. Sin embargo, la festividad se vio interrumpida por el intenso calor que obligó al cantante a detener el espectáculo en varias ocasiones.

Esta presentación marcó el primer show de 2026 en Forja para Juan Carlos Jiménez Rufino. Vestido de rojo, abrió la velada con su clásico “El enamorado”, generando una ola de euforia entre los miles de fans presentes. El repertorio continuó con hits como “Goma de mascar”, “Intentemos” y “Despierta corazón”.

A medida que la temperatura en el recinto aumentaba, la situación se tornó complicada. Durante la interpretación de “Se fue”, La Mona interrumpió para hablar con el público. “Chicos, yo paro cinco minutos antes que me caiga”, expresó, visiblemente afectado por el calor. La respuesta del público fue de comprensión y aplausos.

El cantante decidió dividir las pausas en dos bloques de 15 minutos para adaptarse a las condiciones climáticas, priorizando su salud y la de su equipo. Tras la primera pausa, La Mona continuó con temas como “Sola en su cuarto”, mostrando que su energía seguía intacta a pesar de las circunstancias.

El segundo tramo incluyó emocionantes interpretaciones de canciones como “No es suficiente” y “Aventurera”. En un momento de sinceridad, La Mona volvió a disculparse por el sofocante calor.

A pesar de los contratiempos, el show cerró con fuerza, presentando una seguidilla de hits que hicieron vibrar el recinto. La celebración culminó cerca de las cinco de la mañana.

Entre los asistentes se encontraba el director técnico Carlos Tévez, quien había asistido tras el triunfo de Talleres. La jornada, marcada por la coincidencia de una victoria futbolística y el retorno del cuarteto, se convirtió en un doble festejo para los cordobeses.

Los momentos en que La Mona pidió parar el show se viralizaron en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, el desarrollo del espectáculo mostró que la situación estuvo bajo control y que las pausas fueron medidas preventivas ante el calor extremo.