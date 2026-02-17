El cáncer colorrectal se dispara entre jóvenes y alerta a especialistas en Estados Unidos

El cáncer colorrectal se ha convertido en la principal causa de muerte por cáncer entre menores de 50 años en EE.UU.

La historia de Jenna Scott es un ejemplo dramático de una tendencia que preocupa a la comunidad médica: el aumento del cáncer colorrectal entre adultos jóvenes. Durante su primer embarazo, Scott sufrió dolores abdominales persistentes que los médicos atribuyeron a molestias típicas del embarazo. Sin embargo, más de un año después de dar a luz, recibió un diagnóstico que cambió su vida: cáncer de colon en etapa 4, con metástasis en el hígado. Tenía apenas 31 años.

El caso de Scott no es aislado. Según un estudio publicado en la revista médica JAMA, el cáncer colorrectal se ha convertido en la principal causa de muerte por cáncer entre personas menores de 50 años en Estados Unidos desde 2023. Entre 2005 y 2023, las muertes en este grupo de edad aumentaron en promedio 1,1 % anual, mientras que la mortalidad por otros tipos de cáncer disminuyó. Este fenómeno evidencia un cambio preocupante en la epidemiología de la enfermedad, tradicionalmente asociada a personas mayores.

Los investigadores aún desconocen las causas del aumento. El doctor Ahmedin Jemal, de la Sociedad Americana contra el Cáncer, reconoció que “solo está aumentando la mortalidad por cáncer colorrectal, pero realmente no sabemos a ciencia cierta qué contribuye a este incremento”. Aun así, los expertos subrayan la importancia de la detección temprana, especialmente para adultos entre 45 y 49 años, un grupo que representa la mitad de los diagnósticos en menores de 50 años.

Scott, que tras años de tratamiento mantiene la enfermedad bajo control mediante quimioterapia y terapias dirigidas, ahora se dedica a la defensa de la concientización sobre el cáncer colorrectal como parte de la organización Colorectal Cancer Alliance. “¿Qué tiene que pasar para que se preste más atención a esta enfermedad y a las personas que más la padecen en la actualidad?”, cuestiona. La paciente señala la urgencia de abordar la prevención y la detección precoz, dado que casi 60 nuevos casos se diagnostican cada día en adultos jóvenes en Estados Unidos, un promedio de uno cada 25 minutos.

El estudio que analiza la evolución de la mortalidad por cáncer en menores de 50 años entre 1990 y 2023 revela que, si bien las muertes por cáncer de pulmón, mama, cerebro y leucemia han disminuido, el cáncer colorrectal es la única de las principales causas que muestra un aumento. La tendencia refuerza la necesidad de promover pruebas de detección que permitan identificar la enfermedad en etapas tempranas o incluso prevenirla, eliminando pólipos antes de que se conviertan en malignos.

Expertos como la doctora Y. Nancy You, de la Universidad de Texas MD Anderson Cancer Center, destacan que la detección temprana es clave, pero subrayan que también es fundamental no ignorar los síntomas cuando aparecen. Sangrado rectal, cambios en los hábitos intestinales, dolor abdominal persistente, fatiga y pérdida de peso involuntaria son señales que deben motivar la consulta médica inmediata, especialmente en adultos jóvenes que podrían descartar estas manifestaciones por su edad.

Los retrasos en el diagnóstico contribuyen a que muchos pacientes sean identificados en etapas avanzadas, como la 3 o 4, lo que complica el tratamiento y reduce las probabilidades de supervivencia. Según la oncóloga Andrea Cercek, aproximadamente tres cuartas partes de los adultos menores de 45 años diagnosticados con cáncer colorrectal ya presentan enfermedad avanzada al momento del diagnóstico, situación que impacta negativamente en sus resultados a largo plazo.

Christine Molmenti, epidemióloga del cáncer, resalta que muchos pacientes jóvenes son personas sanas y activas, incluso atletas, lo que genera un falso sentido de seguridad. “A menudo los síntomas son ignorados o descartados. Por eso, es necesaria una mayor concientización”, afirma.

El aumento del cáncer colorrectal entre adultos jóvenes representa un desafío sanitario que combina desconocimiento, retrasos en la detección y una posible crisis futura si no se intensifican los esfuerzos de prevención, diagnóstico precoz y educación pública.