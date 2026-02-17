El noviazgo secreto entre Cazzu y Bad Bunny

El noviazgo secreto entre Cazzu y Bad BunnyESPECTÁCULOAna COHEN
En una entrevista con el programa "Podemos Hablar" de Telefe en 2021, Cazzu recordó una cita con Bad Bunny, aunque aclaró que no era el famoso reguetonero que conocemos hoy: “Era el otro Bad Bunny. No sé si nos acordamos de nosotros”, confesó. La anécdota resurgió en 2026, cuando ambos artistas compartieron escenario durante el segundo show de Bad Bunny en el estadio de River Plate.
Cazzu rememoró que su primer encuentro ocurrió en Buenos Aires, marcado por una anécdota curiosa: "Saltamos la reja de un parque cerrado y un policía nos llamó la atención. No entendía por qué se cierran los parques en Argentina", relató.
Ambos ya se conocían desde 2017, cuando Cazzu fue invitada a participar en el remix de "Loca", de Khea y Duki, donde también colaboró Bad Bunny. "Fue un gran momento porque él estaba en ascenso", dijo la artista. Sin embargo, hubo un malentendido: Cazzu no sabía que había sido convocada para el show en el Luna Park y se sintió rechazada al no estar al tanto de la invitación. “Pensé que no me querían”, recordó con humor.
Todo cambió cuando Bad Bunny la llamó, preguntando dónde estaba. Cazzu llegó justo a tiempo al escenario, lo que marcó el inicio de su relación, que ha evolucionado en una sólida amistad. Este vínculo fue evidente cuando ambos artistas hicieron vibrar el estadio de River el 14 de febrero, Día de los Enamorados.