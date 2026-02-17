Antonela Roccuzzo reveló cómo es su rutina de fitness

Antonela Roccuzzo, reconocida modelo y embajadora de importantes marcas, ha destacado por su elegancia y por ser un referente internacional en el mundo de la moda. A través de su presencia en la industria, ha logrado asociarse con empresas de lujo en joyería, moda y artículos cotidianos. Sin embargo, Roccuzzo también se esfuerza por equilibrar su carrera con las exigencias de la vida familiar, acompañando a su esposo, el futbolista Lionel Messi.

En una reciente entrevista con la revista Elle, Roccuzzo compartió detalles de su rutina de fitness, que ha integrado en su vida diaria. "Mi esposo siempre tiene que estar a dieta debido a su profesión. Nos enfocamos en comer sano, sin alcohol ni tabaco, y con una preferencia por los alimentos orgánicos", señaló. Para ella, la combinación de ejercicio, nutrición y bienestar mental es fundamental en su estilo de vida.

Como parte de su rutina, Roccuzzo asiste desde hace dos años al Laboratorio de Glúteos, un gimnasio exclusivo para mujeres en Miami dirigido por el entrenador Bret Contretas. Allí se enfoca en ejercicios con máquinas y, además, incorpora clases de FitJump dos veces a la semana, que utiliza mini trampolines para trabajar diferentes grupos musculares. Recientemente, también ha comenzado a practicar levantamiento de pesas, recomendando sus beneficios a amigos y familiares.

Aunque desde joven fue atlética, Roccuzzo ha estructurado un plan de fuerza, nutrición y recuperación que ha potenciado su amor por el deporte y su pasión por la moda. Esto le permite destacar su estilo personal, que combina sensualidad con elegancia y es evidente tanto en eventos de gala como en su vida cotidiana.

Con su compromiso con un estilo de vida equilibrado, Antonela Roccuzzo se ha posicionado no solo como un ícono de la moda, sino también como un modelo a seguir en cuanto a salud y bienestar. Sus seguidores valoran sus consejos sobre fitness y hábitos saludables, convirtiéndola en una referente en la búsqueda de un equilibrio entre la moda y una vida activa.