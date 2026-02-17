Adelantaron cómo será la impactante serie de Silvina Luna

La próxima docuserie sobre Silvina Luna ha generado gran expectativa debido a la inclusión de material inédito grabado por la actriz antes de su fallecimiento. En el programa SQP (América TV), Pía Shaw proporcionó detalles sobre la producción, que incluirá testimonios exclusivos y aspectos desconocidos hasta ahora.

“Era el deseo de Silvina compartir este material, que incluye grabaciones que nunca se mostraron al público y reflejan su intimidad. La docuserie también contará con la participación de periodistas y del abogado Fernando Burlando, así como de su hermano Ezequiel, quien hablará públicamente por primera vez”, comentó Shaw.

El proyecto se centra en los mensajes grabados por Luna, quienes firmaron contratos de confidencialidad respecto a los detalles de su contenido. Ximena Capristo, amiga de la actriz, también participará, recordando momentos compartidos en la casa de Gran Hermano en 2001. “Fue una experiencia muy significativa para mí. La extraño todos los días y ver este material será muy emotivo”, expresó.

Shaw adelantó que la serie consistirá en varios capítulos y resaltó que se abordarán los últimos diez años de la vida de Luna y su experiencia con los hospitales. Burlando destacó la importancia del mensaje que la actriz desea dejar, considerándolo un aporte significativo para la sociedad.

La docuserie está programada para estrenarse en algún momento entre julio y agosto de este año, coincidiendo con el tercer aniversario de su muerte.