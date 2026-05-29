La emotiva historia de un padre que rifó su auto para salvar a su hijo y recibió un gesto inesperado

En tiempos atravesados por noticias marcadas por la crisis y la incertidumbre, una historia solidaria nacida en Comodoro Rivadavia logró conmover a miles de personas y volvió a poner en primer plano el valor de la ayuda desinteresada.

El protagonista es Bastian, un nene de apenas 8 años que desde pequeño enfrenta un delicado problema de salud. El chico padece megacolon congénito, una enfermedad intestinal compleja que requiere una cirugía especializada que deberá realizarse en el Hospital Garrahan.

Para acceder al tratamiento, Bastian deberá viajar junto a su familia a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, además de la preocupación médica, sus padres enfrentan otro desafío igual de difícil: reunir el dinero necesario para afrontar el traslado, la estadía y los gastos que implicará permanecer lejos de su hogar durante varias semanas o incluso meses.

Ante la desesperación y la falta de recursos, Angelo, el papá del nene, tomó una decisión extrema: rifar su auto, un vehículo modelo 1999 que utiliza diariamente y que, según contó, representa prácticamente todo su patrimonio.

“La desesperación me llevó a hacer la rifa”, relató el hombre en una entrevista televisiva, mientras explicaba el esfuerzo que realiza la familia para sostener el tratamiento de su hijo.

La iniciativa rápidamente despertó una ola de solidaridad. Vecinos, conocidos y personas de distintos lugares comenzaron a comprar números para colaborar con la causa y ayudar a que Bastian pudiera acceder a la operación.

Pero lo que ocurrió durante el sorteo terminó transformando la historia en un gesto conmovedor que emocionó a todos.

Uno de los participantes compró una importante cantidad de rifas y finalmente resultó ganador del vehículo. Sin embargo, cuando Angelo se comunicó para avisarle, recibió una respuesta inesperada.

“Me dijo: ‘No quiero el auto. Te lo dejo para que lo vuelvas a rifar por tu hijo’”, recordó el padre del niño, todavía impactado por la actitud solidaria del hombre.

Según contó, ni siquiera conoce personalmente al ganador, que decidió resignar el premio para permitir que la familia continúe recaudando fondos y pueda afrontar el tratamiento médico.

Ahora, el auto será sorteado nuevamente mientras los padres de Bastian intentan organizar el viaje hacia Buenos Aires. El próximo 10 de junio deberán presentarse en el Hospital Garrahan para avanzar con la intervención quirúrgica, aunque todavía no saben cuánto tiempo deberán permanecer en la ciudad.

El megacolon congénito es una enfermedad que afecta el funcionamiento del intestino grueso debido a la ausencia de terminaciones nerviosas en parte del colon, lo que provoca severas dificultades intestinales y, en muchos casos, requiere cirugías complejas y largos procesos de recuperación.

En medio de la incertidumbre y el miedo, la familia destaca la importancia del sistema de salud pública y el trabajo del Hospital Garrahan, donde Bastian podrá acceder gratuitamente a una operación que de otra manera sería imposible de costear.