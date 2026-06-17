Scaloni se rindió ante Messi tras el debut en la Copa Mundial 2026

Luego de la contundente victoria de la Selección Argentina en su debut por la Copa Mundial 2026, Lionel Scaloni compareció ante los medios y dejó varias reflexiones sobre el rendimiento del equipo, el liderazgo de Lionel Messi y el desafío que implica afrontar el torneo con el cartel de candidato.

El entrenador valoró la actitud de sus dirigidos para superar un partido que, según reconoció, presentó dificultades en distintos momentos, y volvió a destacar la importancia de mantener la humildad pese al exitoso estreno.

Un debut exigente pese al resultado

Aunque el marcador reflejó una victoria clara, Scaloni aseguró que el encuentro tuvo momentos complejos para el conjunto argentino.

"Ellos hicieron las cosas bien en el primer tiempo. Sabíamos dónde nos podían generar problemas e intentamos contrarrestarlo", explicó el entrenador, quien consideró que a su equipo le faltó algo más de control en la mitad de la cancha para manejar los tiempos del partido.

Sin embargo, resaltó la capacidad de adaptación que mostró el seleccionado nacional para resolver los distintos escenarios que presentó el compromiso y terminar imponiendo su jerarquía.

La admiración intacta por Messi

Como era de esperar, gran parte de la conferencia giró en torno a Lionel Messi, figura absoluta de la noche con una actuación determinante.

Scaloni se mostró maravillado por el nivel que mantiene el capitán argentino a sus 38 años y no dudó en elogiarlo públicamente.

"Es verdaderamente increíble. Hace veinte años que asombra en cada partido. Hasta que él quiera, seguirá siendo el mejor", afirmó.

Consultado sobre el acompañamiento que recibe Messi dentro de la Selección, el entrenador destacó el ambiente que se ha construido alrededor del rosarino y la naturalidad con la que convive con el grupo.

"Sabe que tiene gente a su alrededor que se brinda por completo. Lo ven como un ídolo, pero también como un compañero más. Lo admiran profundamente, aunque pueden hablarle de cualquier cosa", explicó.

Los pies sobre la tierra

Pese al sólido arranque mundialista, Scaloni evitó cualquier muestra de exceso de confianza y recordó que en una Copa del Mundo no existen rivales sencillos.

"Este equipo sabe muy bien que cualquiera nos puede ganar. Tenemos muchos ejemplos de eso. En este Mundial están ocurriendo resultados inesperados y situaciones que demuestran lo competitivo que es el torneo", señaló.

En esa misma línea, sostuvo que la mejor herramienta para sostener las aspiraciones argentinas es mantener la intensidad y el compromiso mostrados en el debut.

"Si hacemos las cosas bien y trabajamos como hoy, será difícil que nos ganen. Pero puede pasar, porque esto es un Mundial", concluyó.

Con el primer triunfo en el bolsillo y una actuación brillante de su capitán, Argentina dio un paso importante en el Grupo J. Sin embargo, el mensaje de Scaloni fue claro: disfrutar del comienzo, pero sin perder de vista que el camino hacia la defensa del título recién empieza.