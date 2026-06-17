Argentina debutó con una goleada y un Messi eterno: 3-0 ante Argelia en el inicio del Mundial

La Selección Argentina comenzó la defensa del título mundial de la mejor manera posible. Con una actuación memorable de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3 a 0 a Argelia en su presentación en el Mundial 2026 y se ubicó en la cima del Grupo J.

El vigente campeón del mundo mostró autoridad, jerarquía y una enorme contundencia para superar a un rival que intentó complicarlo en el arranque, pero que terminó sucumbiendo ante el talento del capitán argentino.

La noche pudo haber comenzado todavía mejor para la Albiceleste. Apenas transcurridos cuatro minutos, Messi había enviado la pelota al fondo de la red, aunque el tanto fue correctamente invalidado por posición adelantada. Poco después, Argelia también vio frustrado un festejo por la misma razón.

Superado ese tramo inicial, Argentina empezó a imponer condiciones.

A los 16 minutos apareció la primera obra maestra de la noche. Tras una asistencia de Rodrigo De Paul, Messi recibió en ataque, avanzó entre defensores y sacó un zurdazo preciso que dejó sin posibilidades al arquero Luca Zidane, estableciendo el 1 a 0.

El gol liberó a la Selección, que comenzó a controlar el partido con mayor tranquilidad y encontró en su capitán a la principal vía de desequilibrio.

En el complemento llegó la confirmación del dominio argentino.

A los 59 minutos, Messi aprovechó un rebote dentro del área para ampliar la ventaja y empezar a sentenciar el resultado. Ya con Argelia golpeada, el rosarino volvió a aparecer a los 75 minutos para completar su triplete con otra definición de alta calidad que desató la ovación de los miles de argentinos presentes en el estadio.

Con esos tres goles, Messi igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, alcanzando los 16 tantos en la máxima cita del fútbol internacional.

Más allá del resultado, una de las grandes noticias para Argentina fue el extraordinario nivel físico y futbolístico mostrado por su capitán. A sus 38 años y luego de haber atravesado algunos problemas físicos en la previa de la competencia, el rosarino demostró estar plenamente recuperado y volvió a marcar diferencias frente a cualquier rival.

También fue destacada la labor de Rodrigo De Paul, pieza clave en el funcionamiento del equipo y socio permanente de Messi durante toda la noche.

La victoria además tuvo un valor especial para Sudamérica. Argentina se convirtió en la primera selección del continente en sumar de a tres en esta Copa del Mundo, luego de las derrotas sufridas por Ecuador y Paraguay y de los empates registrados por Uruguay y Brasil.

Con este resultado, la Albiceleste quedó como líder del Grupo J gracias a una mejor diferencia de gol que Austria, que horas después derrotó a Jordania por 3 a 1.

Ahora, el próximo desafío será precisamente frente a Austria, en un encuentro que puede resultar decisivo para asegurar la clasificación a los octavos de final.

Por lo pronto, Argentina dio el primer paso con autoridad. Y lo hizo de la mano de su capitán, que a los 38 años sigue demostrando que las páginas más brillantes de su historia todavía no están terminadas.