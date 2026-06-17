El paraíso escondido de Brasil que deslumbra al mundo y conquista a cada vez más argentinos

Brasil alberga algunas de las playas más reconocidas del planeta, pero existe un destino que suele destacarse por encima de muchos de los clásicos turísticos. Se trata de Praia do Sancho, un rincón de extraordinaria belleza natural ubicado en el archipiélago de Fernando de Noronha, considerado por numerosos viajeros como uno de los lugares más impresionantes de Sudamérica.

Sus aguas cristalinas de tonalidades turquesa, la arena clara y el entorno rodeado de acantilados cubiertos por vegetación tropical convierten a esta playa en una postal difícil de igualar. Gracias a estas características, ha recibido en distintas ocasiones el reconocimiento de turistas de todo el mundo, que la posicionaron entre las mejores playas internacionales.

El atractivo de Fernando de Noronha no se limita únicamente a sus paisajes. El archipiélago, situado frente a la costa nordeste de Brasil, se encuentra protegido por estrictas normas ambientales que buscan preservar su ecosistema y limitar el impacto del turismo masivo. Esta política de conservación permite que gran parte de su biodiversidad permanezca prácticamente intacta.

Entre los visitantes es frecuente el avistamiento de tortugas marinas, delfines y una gran variedad de peces tropicales que habitan en aguas de excepcional transparencia. Por esa razón, el snorkel y el buceo se encuentran entre las actividades más populares para quienes llegan al lugar.

La creciente búsqueda de experiencias vinculadas con la naturaleza también impulsó el interés de los turistas argentinos, que cada año incorporan con mayor frecuencia este destino a sus planes de viaje. La combinación de playas exclusivas, paisajes protegidos y un entorno alejado de las grandes ciudades resulta especialmente atractiva para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

El archipiélago de Fernando de Noronha forma parte de una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento que destaca su valor ambiental y su importancia para la conservación de especies marinas y terrestres.

Dentro de ese escenario privilegiado, Praia do Sancho se consolidó como el principal símbolo del archipiélago. Su acceso controlado, la protección del entorno y la espectacularidad de sus paisajes la convierten en una de las playas más admiradas del continente y en un verdadero paraíso para los amantes del turismo de naturaleza.