El caso Dulce Candia suma nuevas hipótesis: investigan posible explotación sexual y presunto encubrimiento

A un mes del hallazgo del cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años encontrada sin vida en una construcción abandonada de Misiones, la investigación judicial incorporó nuevas líneas de análisis que podrían ampliar significativamente el alcance de la causa.

Hasta el momento, el principal acusado es un remisero de 46 años que mantenía un vínculo con la joven y que fue ubicado en las inmediaciones del lugar donde posteriormente se encontró el cuerpo. Sin embargo, recientes testimonios incorporados al expediente abrieron la posibilidad de que la víctima hubiera estado expuesta a situaciones de explotación sexual antes de su muerte.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, una declaración testimonial señaló a una mujer del entorno de la adolescente y la vinculó tanto con presuntas actividades de explotación como con el principal imputado. Estas afirmaciones motivaron nuevas medidas por parte de los investigadores, que buscan determinar si existieron otras personas involucradas en los hechos.

Además, surgieron testimonios que mencionan una posible relación entre el acusado y rumores sobre un supuesto embarazo de la joven. No obstante, los estudios forenses realizados hasta el momento no detectaron indicios de gestación. Aun así, los especialistas aguardan los resultados de análisis complementarios y pruebas genéticas que permitan confirmar o descartar definitivamente esa hipótesis.

La querella anticipó que solicitará nuevas diligencias para profundizar la investigación. Entre ellas figuran ampliaciones de declaraciones testimoniales, pericias adicionales y la evaluación de posibles responsabilidades de otras personas que podrían haber tenido conocimiento de determinadas situaciones relacionadas con la víctima.

Otro de los aspectos bajo revisión es la actuación de organismos estatales en los días previos al hallazgo. La familia de Dulce había intentado denunciar su desaparición poco después de perder contacto con ella, pero sostiene que encontró obstáculos para formalizar la presentación. Esta situación también forma parte de los cuestionamientos planteados por los representantes legales de la familia.

Mientras tanto, continúan los análisis sobre teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación. Los peritos intentan reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles vínculos que permitan esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen.

La desaparición de Dulce había sido denunciada a mediados de mayo. Tras varios días de búsqueda, efectivos policiales localizaron su cuerpo en una obra en construcción ubicada en la ciudad de Eldorado. El hallazgo generó una profunda conmoción en la comunidad local y reavivó los reclamos por una investigación exhaustiva.

Los informes forenses preliminares determinaron que la adolescente presentaba signos compatibles con una muerte por asfixia mecánica, aunque todavía permanecen pendientes estudios complementarios destinados a aportar mayores precisiones sobre lo ocurrido.

Con nuevas pruebas en análisis y testimonios que amplían el panorama de la investigación, la causa continúa avanzando mientras familiares y allegados reclaman justicia y el total esclarecimiento de los hechos.