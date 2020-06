Acusaron a la China Suárez de tener un perfil falso en redes para comentar sus propias fotos

Sospechan que la China Suárez tiene una cuenta falsa para comentarse sus propias fotos y poder ver contenido de otros famosos con los que no se lleva bien.

La actriz es muy activa en Instagram y tiene una de las cuentas más populares del país. Con más de 4 millones de seguidores, su contenido es visto por miles de personas en minutos. Sin embargo, una panelista de TV mostró una cuenta de una supuesta fan que podría ser manejada por ella.

La panelista de Bendita TV, Victoria Braier, mostró en su Instagram por qué ella sostiene que esta cuenta es usada por la China Suárez. En primer lugar, este usuario (@so_ny775) defiende constantemente a la actriz en publicaciones.

Hasta aquí no habría nada raro, no es un comportamiento extraño en un fan. Sin embargo, Braier también reveló como esta cuenta se refería a información que la propia Suárez aún no revelado.

Además, esta cuenta sigue al fan club de la actriz, a Roberto García Moritán, Wos, Josefina Silveyra, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Todas personas con las que la China o sus parejas tuvieron algún vínculo.

Por último, este usuario se cruzó con varios comentarios de odio a la actriz y contestó preguntas sobre su vida privada en su propio perfil. Después de que comenzaron a sospechar de su identidad, la cuenta realizó algunas publicaciones y se volvió privada.

Esto ya le había sucedido a Evangelina Anderson, quien en marzo había tenido un gesto con una supuesta seguidora que ya había interactuado varias veces con la modelo desde ese mismo perfil.