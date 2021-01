Oriana Sabatini confesó que es bisexual

Aunque prefiere no definirse, la novia de Paulo Dybala respondió a las inquietudes de sus seguidores.

Hace un tiempo Oriana Sabatini se mostró besando a una modelo, Soledad Alfonso, en uno de sus videoclips, Stay or Run, muchos se preguntaron se la actual pareja de Paulo Dybala también le gustaban las chicas. No obstante, en su momento ella no dijo nada. Pero el tiempo pasó y hoy habla del tema.

En reiteradas oportunidades, Oriana confesó que no le gusta definirse, pero tampoco le esquivó a una de las preguntas que sus seguidores. La cantante les propuso que le hicieran preguntas y que ella respondería con "veradero" o "falso".

"¿Sos bisexual?", le preguntaron. A lo que la joven contestó con total sinceridad. "Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí", expresó junto a una divertida selfie con gesto de "qué se yo".