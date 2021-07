Pfizer: el Gobierno confirmó que puso las regalías petroleras como garantía por las vacunas

La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, reconoció que el decreto (DNU) que apunta a destrabar la compra de vacunas de Pfizer y otros laboratorios norteamericanos incluyó regalías petroleras como garantía, pero aseguró que no se trata de la parte que perciben las provincias hidrocarburíferas.

Ese detalle del DNU fue advertido y criticado en las últimas horas por Juntos por el Cambio, frente a lo cual Ibarra explicó que "se elimina" de la ley "la protección con inmunidad soberana para las regalías adeudadas a la República Argentina" pero que "estas regalías de ninguna manera incluye a las de las provincias".

Al presentarse ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, la funcionaria nacional explicó que "hay un pedacito de regalías que cobra el Estado nacional, que es la liquidez que se puso".

Tranquilidad para las provincias petroleras

La redactora del DNU indicó que eso se hizo "por si no responde el fondo de reparación que se creó, no responde el Estado, tuviera que hacerlo un proveedor y cuando se da vuelta tampoco paga el Estado" y remarcó: "Todo esto no pasó ni siquiera con el default de 2001. No hay ningún bien provincial involucrado".

"Este es un fondo donde el deudor es el Estado Nacional. Responde el Estado Nacional y al bien que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado Nacional, de ninguna manera involucra ninguna regalía que reciben las provincias autónomas por sus recursos naturales", precisó Ibarra.

Las alarmas por este tema sonaron en Juntos por el Cambio el pasado lunes, cuando el diputado radical Gustavo Menna advirtió que entre las modificaciones a la ley que realiza el DNU se incluyó la eliminación, en las excepciones a las cláusulas de indemnidad, de los "impuestos y/o regalías adeudadas" y "los derechos para recaudar impuestos y/o regalías".

Al término del debate en la comisión y de la exposición de Ibarra junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, el Frente de Todos consiguió las firmas para darle dictamen favorable al DNU, que quedó en condiciones de ser validado por el Congreso la semana próxima en el Senado o bien en la Cámara de Diputados.

El decreto que amplía la negociación por las vacunas

El Gobierno hizo oficial el sábado pasado la modificación a la ley de vacunas que permitirá firmar contratos para adquirir vacunas de Pfizer, Moderna, Janssen y otros laboratorios.

La medida llegó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández. Tal como había anticipado durante la tarde del viernes la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el decreto elimina de la ley el término "negligencia". Esta fue la palabra que había significado un obstáculo para las negociaciones con Pfizer. Además, se crea un "fondo de reparación" que se hará cargo de eventuales indemnizaciones, si es que alguna persona resulta dañada por las vacunas.

"El presente decreto tiene como uno de sus objetivos la adecuación de la normativa vigente con el fin de posibilitar la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 y el acceso a las mismas por parte de la población, en especial, para los niños, las niñas y adolescentes", indica el texto firmado por el Presidente. Y continúa con los siguientes puntos:

* "Se modifica el artículo 4° de la Ley N° 27.573, eliminando la causal de 'negligencia' como atributo de responsabilidad del proveedor, para luego definir en los contratos específicos que se firmen en el futuro, las condiciones en que resulta 'conforme' la recepción de las vacunas", continúa.

* Asimismo, del DNU dispone "la creación del Fondo de Reparación COVID-19, destinado a aquellas personas que eventualmente padezcan un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna".

* "La indemnización a cargo del Fondo por la muerte o incapacidad física total y permanente del damnificado o de la damnificada será igual a DOSCIENTAS CUARENTA (240) veces el haber mínimo jubilatorio del SIPA", explica el texto.

* En cuanto a la constitución del fondo de reparación, el artículo 8 especifica: "El fondo deberá constituirse con una suma igual al UNO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (1,25 %) del valor FCA (Free Carrier, según Incoterms 2020) por dosis de las vacunas suministradas. El Poder Ejecutivo Nacional regulará su modo de constitución, forma de financiamiento y demás aspectos necesarios para su correcto funcionamiento. Una vez constituido, el Ministerio de Salud actuará como autoridad de aplicación".

* Por otra parte, en el artículo 1°, el decreto cambia el artículo 3° de la ley 27.573 por el siguiente texto: "La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°, no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la REPÚBLICA ARGENTINA con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación". Los bienes en cuestión son "cualquier bien, reserva o cuenta del Banco Central", bienes públicos localizados en el país o en el exterior, bienes diplomáticos, bienes que formen parte de la herencia cultural y "cualquier bien que integre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino".

* En tanto, el artículo 4° dispone que el Ejecutivo pueda incluir acuerdos de confidencialidad en las negociaciones. "Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del Ministerio de Salud, a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, de conformidad con las Leyes Nros. 27.275, de Acceso a la Información Pública, 26.529, de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado y normas concordantes, complementarias y modificatorias", sentencia el DNU.

Nuevo instrumento legal para negociar vacunas

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y Vilma Ibarra, brindaron en la tarde del viernes una conferencia de prensa en Casa Rosada para referirse a la actualización de la ley de vacunas destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID 19 y el acceso a vacunas para niños, niñas y adolescentes.

Vilma Ibarra anunció la firma del decreto y para la adquisición de nuevas vacunas y afirmó que la instrucción para la negociación es "compatibilizar" la llegada de nuevos fármacos "con los intereses que tenemos que proteger". El DNU facilitará la llegada de vacunas desde los Estados Unidos. En concreto, la dosis de Pfizer, Moderna y Janssen.

Según Ibarra, la idea es, por un lado, "adquirir vacunas pediátricas" dado que la de Pfizer está aprobada para menores de 18 años, y, por otro, "ampliar el espectro de vacunas disponibles para la población en general".

La funcionara detalló que se creará un fondo de compensación Covid-19 "para indemnizar a quienes puedan ser dañados por las vacunas".

"Dará una tranquilidad para las contrataciones", agregó. Además, señaló que si el fondo no puede cubrir una reparación, el Estado se hará cargo.

Además, Ibarra explicó que con el DNU "se suprime la negligencia como principio de responsabilidad para quienes tienen responsabilidad en la producción y distribución de vacunas". La funcionaria precisó, entre otros puntos, que la cuestión de la posible "negligencia" se arreglará en "la parte contractual" cuando el Estado firme con un laboratorio y que la mención a las "maniobras fraudulentas" será reemplazada por "conductas dolosas".

La secretaria legal y técnica también admitió que existen cláusulas de confidencialidad en los próximos contratos y que "hay cosas que no vamos a poder decir, por el marco legal".

"Este decreto es el resultado de un proceso de conversaciones y negociaciones con laboratorios. Es un proceso largo y debimos atender al reclamo de la población en general y entender los requisitos de las empresas. Llegar a esta compatibilización fue un trabajo arduo", subrayó.

Con información de www.iprofesional.com