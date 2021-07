Frenaron las grabaciones de “100 argentinos dicen” por un problema de salud de Darío Barassi

En el día de ayer, Darío Barassi visitó el piso de Los Ángeles de la Mañana e hizo jugar a las angelitas, luego de haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus. Mientras dialogaba con Ángel de Brito y sus panelistas, el conductor poco a poco fue perdiendo la voz y se quedó afónico. Según pudo saber Exitoina, se vio imposibilitado de asistir a las grabaciones de “100 argentinos dicen”. Horas mas tarde, Darío explicó lo sucedido a sus seguidores en redes sociales

Mientras estaba jugando con las panelistas de LAM, Darío Barassi confirmó: “Chicos, la voz se está yendo. Siento fiebre, siento que estoy sudando”. En ese momento empezó a sentir algunos de los efectos secundarios de la segunda dosis de vacuna contra el coronavirus.

Mediante historias de Instagram, el conductor de “100 argentinos dicen” aclaró lo sucedido y escribió: ‘Buendi’. Aclaraciones: no volví a tener Covid. Todo lo contrario. Me guardé el tiempo correspondiente por contacto estrecho. Me hisopé tres veces, siempre negativo y, finalmente, ayer me dieron felizmente mi segunda dosis de Astra”. Y luego en otra publicación agregó: “Me golpeó la vacuna. Mi cuerpo gigante me pedía acostarme y me quedé sin voz”.

Agotado por los efectos que genera la aplicación de este tipo de vacunas, el conductor manifestó sus ganas de hacer otra cosa que no sea estar en reposo. Es común en Darío tomarse las cosas con humor, y como estamos transitando la época de los Juegos Olímpicos, Barassi cerró su próxima historia diciendo: “Quiero hacer deporte. Salto sincronizado, tenis, waterpolo, handball… Siento que tengo chances y aptitudes para todos. El ego sobrealimentado y la falta de conexión con la realidad son generados por la vacuna”.