El profundo mensaje de Maxi López para Wanda Nara: “Después de muchos años”

La separación de Wanda Nara de Mauro Icardi parece no estar definida y cada vez se suman más capítulos a esa historia. Ahora se sumó un posteo que le dedicó Maxi López, su ex marido, en referencia a sus hijos. En esta oportunidad no la mencionó por arriba, sino que la arrobó.

En ese sentido, el ex delantero de River y Barcelona consideró: “No puedo describir en palabras estas últimas semanas , después de muchos años tener la posibilidad de compartir todo este tiempo juntos hace que mi vida esté llena de felicidad”. Recordemos que tiempo atrás se habían enfrentado porque, según sus declaraciones, no podía ver a sus hijos.

Luego de eso llegó la mención a Wanda Nara, algo que no había hecho antes (solía referirse a ella como “la madre de mis hijos”). “Me pone contento que podamos nuevamente ayudarlos a crecer junto con su mamá @wanda_icardi , el mayor regalo es una vida llena de paz , amor y serenidad para ustedes”, continuó Maxi López.



Hacia el final de su sincero posteo, el delantero le dedicó unas tiernas palabras a su actual novia: “Gracias Daniela Christiansson que te bancas a estos 4 terremotos juntos siempre con tu apoyo incondicional y una sonrisa”.

El texto fue acompañado por una serie de imágenes del propio Maxi López junto a sus hijos y su novia. En ellas se los puede ver realizando toda clase de actividades familiares, desde entrenamientos en una cancha de fútbol, hasta siestas y disfraces para Halloween.

Si bien en el pasado Maxi había arremetido en forma directa contra Wanda Nara por no permitirle ver a sus hijos, parece que ahora las aguas se calmaron y la relación entre ellos mejoró de forma exponencial. Habrá que ver cómo avanza y si se mantiene luego de la turbulencia que está atravesando la empresaria.





Fuente: la100.cienradios.com