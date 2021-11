Fiscales aseguraron que ya saben quién cargó el arma que disparó Alec Baldwin

Mary Carmack-Altwies, fiscal del distrito del condado de Santa Fe, y encargado del caso que tiene como protagonista a Alec Baldwin, se refirió a las palabras de los abogados de la jefa de armas de “Rust” en medio de la investigación sobre el tiroteo, el cual terminó de manera fatal con la muerte de Halyna Hutchins el pasado 21 de octubre.

Pero eso no fue todo, ya que la fiscal también aseguró que ya saben quién cargó el arma que sostuvo Alec Baldwin, pero no reveló la identidad de esa persona de momento. Carmack-Altwies dio una entrevista al programa Good Morning América y comentó que “Los fiscales tienen que lidiar con los hechos y las pruebas”.



Sobre el motivo de porque había balas reales en la pistola de utilería que disparó Alec Baldwin en el set de “Rust”, la fiscal dijo: “Aún no tenemos una respuesta”. Eso sí, aseguró que “Sé que algunos abogados defensores han ideado teorías de conspiración y han utilizado la palabra ‘sabotaje’. No tenemos ninguna prueba”.



La fiscal también confirmó que sabe quién fue el encargado de cargar el arma, pero se negó a proporcionarles más detalles en la entrevista. Pero no fue todo, ya que también impugnó las afirmaciones que realizó la abogada del subdirector Dave Halls, Lisa Torraco, en donde afirmó que él no sacó el arma del carrito de utilería que luego entregó a Baldwin al grito de “pistola fría”, lo cual indicaba que era segura de usar.



Si bien falta mucho tiempo para que la oficina del fiscal de distrito en Santa Fe tenga las respuestas que están buscando para presentar cargos formales, Carmack-Altwies planteó preocupaciones sobre “muchos niveles de fallas” que había de base en el set de la película. Y dijo que “Hasta el momento sabemos que al menos el Sr. Baldwin no tenía idea de que el arma estaba cargada, así que es más bien cómo se cargó esa arma, qué niveles de falla ocurrieron y si fueron falla criminales”.



Alec Baldwin tiene su primera demanda.

En el día de hoy se supo que el electricista jefe del set, Serge Svetnoy, inició acciones legales contra el actor, la jefa de armas Hannah Gutierrez-Reed y el subdirector Dave Halls. El hombre alega que la supuesta negligencia de los acusados le causó una gran angustia emocional. Cabe destacar que él fue quien sostuvo en sus brazos a Halyna Hutchins mientras agonizaba.

Svetnoy afirma que la bala que impactó tanto a Hutchins como al director Joel Souza casi lo golpeó a él también. Además, agrega que fue una de las primeras personas en atender a Halyna mientras ella se estaba desangrando. Sobre la demanda a Alec Baldwin, afirma que “el demandante tenía el deber de manejar el revólver Colt que le proporcionó Halls con un cuidado y diligencia razonables para la seguridad del staff. Este deber requería que el acusado Baldwin revisara el revólver Colt con Halls al manipularlo para asegurarse de que no contenía munición real”.

Pero no es todo, ya que agrega: “Este deber le exigía que manejara el revólver Colt como si estuviera cargado y que se abstuviera de apuntar a nadie”. En su denuncia, señala que la escena que Baldwin estaba ensayando no requería que apretara el gatillo.