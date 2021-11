La firme reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron sobre su pareja en medio de la crisis: “El primer día no me enamoré”

El escándalo del año salpicó a Zaira Nara y al padre de sus hijos, Jakob von Plessen. Los rumores indicaban que él había acompañado a Mauro Icardi al hotel de París donde se encontró con la China Suárez y le fue infiel a Wanda Nara. Eso provocó una supuesta crisis de pareja.

En las últimas horas, Zaira Nara dio una entrevista a Germán Paoloski para Telefe y explicó por qué no estaba casada con su pareja: “Nosotros no estamos casados. Para mí, una vez que tenés hijos, chau; ¡no te casás más! No me parece hacerlo por los hijos. Si te casás, tiene que ser por la pareja, por el amor de la pareja, no porque ‘me lo pidió la nena’”.

Atento a todo lo que estuvo pasando en los últimos días, Paoloski le preguntó si seguía enamorada de Jakob y ella primero respondió con un contundente “sí” y luego añadió: “Como el primer día”. Con el afán de despejar todas las dudas que invadieron a la pareja, Zaira Nara complementó: “Más que el primer día porque el primer día no me enamoré”.



Quien habló al respecto fue nada más ni nada menos que su padre, Andrés Nara. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, consideró: “A Zaira la veo, tengo una relación, es una divina y Jakob también. Cuando escuché todo esto dije ‘no puede ser porque es un tipo impecable’”.

Acto seguido, Andrés Nara se encargó de dejar en claro lo mucho que se sorprendió con los trascendidos sobre su hija y su marido. Recordemos que Jakob fue apuntado como el cómplice y gran ayudante de Icardi para juntarse con la China Suárez en un hotel de París: “Aparte está alejado de todo este tipo de cosas, de los medios, de todos estos comentarios, así que me llamó la atención terriblemente”.

Fuente: la100.cienradios.com