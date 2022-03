Una de las estrellas de los Lakers tiene miedo: amenazaron de muerte a su familia

El clima es demasiado espeso. Sin embargo, el límite se cruzó. En Los Ángeles, la hostilidad contra Los Lakers llegó a un nivel muy poco saludable; todo lo contrario: es peligroso. Las críticas al desempeño de Russell Westbrook ya dejaron de ser estrictamente deportivas para convertirse en amenazas a su familia. Nina, la pareja del jugador, denunció públicamente que recibieron mensajes intimidatorios con “palabras denigratorias”.

En las últimas horas, Nina fue la primera que denunció la situación con una serie de mensajes en su cuenta de Twitter: “Cuando eres acosada a diario por partidos de básquetbol, y recibes obscenidades y amenazas de muerte para tu familia sólo porque tú crees que expresas tu verdad, es difícil seguir adelante”.

Y continuó: “Mi marido es una persona propia. No necesito defenderlo. Yo lo apoyo ante todo este odio injustificado que recibe. Mi esperanza es que los jugadores que vengan tras él no tengan que recibir este tipo de críticas por participar del deporte que aman”.

Tras la derrota ante San Antonio Spurs, Russell, con la voz entrecortada, habló sobre esta situación tan inquietante que vive junto con su familia. “Estoy con ella, respecto de cómo se siente. Y no es cosa de este año. Han llegado a un punto en el que les afecta de verdad. Todo esto es desafortunado porque se trata de un juego, es un juego y no el final de todo. En el básquetbol no me importa la crítica por los tiros fallados o metidos, pero cuando se maltrata mi apellido tenemos un problema”, admitió.

Westbrook, que llevaba puesto un collar con las iniciales de su mujer y sus hijos, explicó que tras algunos comentarios negativos que recibió su hijo Noah, decidió hablar públicamente de este problema: “Me tocó. Ya no puedo dejar que la gente maltrate mi nombre llamándome Westbrick (un juego de palabras con brick, ladrillo, como si fuera eso lo que lanza y no un balón, en relación con su falta de acierto desde la media y larga distancia). Mi nombre es un legado para mis hijos, pero es un nombre que significa mucho también para mis padres y mi mujer. Ellos han allanado el camino para mí. Le tengo que poner freno. Cada vez que lo escuche, lo voy a enfrentar. Todo está yendo tan mal que mi familia no puede ir a los partidos que jugamos como local”.

Russell Westbrook llegó a los Lakers el verano pasado en un traspaso por el que los Lakers enviaron a Washington Wizards a Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope y el pick 22 del draft. Desde entonces, el base de 33 años, que tiene un salario de 47 millones de dólares esta temporada, promedió 18,1 puntos, 7,6 rebotes y 7,2 asistencias con un 43% de acierto en tiros de campo.

Según Marc Stein, especialista en la NBA, los Lakers consideran “imposible” extender su relación con Westbrook, que tampoco quiere mantenerse en la organización. Además, ESPN y Bleacher Report, afirman que hay un interés de ambas parte por encontrar un nuevo equipo para el jugador.

