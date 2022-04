Una reacción efímera solo para el empate

(Por Darío Gutiérrez).- Ya es demasiado frecuente ver retirarse con caras de preocupación a los hinchas de Atlético luego de cada presentaciòn como local. Las victorias ante Gimnasia de Jujuy o Alvarado, por la amplitud de los números, hasta aquì fueron las alegrìas que casi son la excepciòn a la regla. Ayer el 1 a 1 frente a Nueva Chicago estuvo lejos de ser el resultado esperado, mucho màs cuando las necesidades eran evidentes tras la derrota ante Almagro de la fecha pasada.

Cuando se aspiró desde la llegada de este cuerpo tècnico a volver a tener una localìa fuerte, seguramente el deseo estaba claro de poder consumarlo. Pero hasta aquì la Crema ha dejado muchos puntos en el camino en el Monumental (6, 12 de 18), o que en realidad la cifra parece mayor porque el equipo no suma casi nada de visitante (apenas un empate con Estudiantes de Río Cuarto).

La producciòn del equipo de Forestello fue en el primer tiempo decididamente pobre. Padeciò el partido en la mitad de la cancha, donde Soloa estaba demasiado solo para recuperar, aunque con el correr de los minutos se afianzarìa y quedarìa como una de las pocas individualidades para destacar. El trío Alvarez, Gonzàlez y Guerra manejó la pelota con prolijidad y con algunas apariciones de Bustamante empezó a complicar al fondo rafaelino, más allà que Miracco no pesaba en el àrea y salía de esa zona para que se filtren los volantes.

Tomàs Gonzàlez habìa avisado en una diagonal, donde porque Salvà lo atorò su remate se fue por sobre el travesaño. Pero despuès capitalizò un nuevo ingreso al área para ganar de cabeza ante Nadalìn el centro preciso de Guerra desde la izquierda, y poner el 1 a 0.

Los problemas de la Crema, ya con la necesidad de ir a buscar el empate, empezaban por la salida del fondo. Fleita cada vez que buscaba pases-pelotazos, la pelota se iba directamente fuera de la cancha. Solamente de manera esporádica Valdivia intentaba recibir y trasladar. Y la ausencia de Jonàs Aguirre se notaba muchísimo màs cada vez que Nadalin quería trepar por su lateral. Demàs està decir que se dependìa de alguna aparición de Bieler o Lencina, y por eso lo màs claro de Atlètico en el primer tiempo fue un tiro libre de Borgnino que rechazò Taborda.

Estaba cantado que en el segundo tiempo debìa buscarse algùn cambio, y Forestello lo intentò con el ingreso del "Bicho" Aguirre por Nadalín, con lo cual Valdivia pasó a jugar de lateral izquierdo. Asimismo, Borgnino se movió hacia la derecha y fue en esos primeros minutos del complemento desequilibrante en el uno contra uno.

Cuando la Crema pudo arrinconar al Torito cerca de Taborda, aparecieron acciones de pelota parada y en un corner bien ejecutado por Borgnino desde la izquierda, arremetiò en el primer palo Nicolàs Aguirre ante un estàtico arquero visitante para lograr la igualdad.

Todavìa no se habìan cumplido 10 minutos del segundo perìodo, y Chicago parecìa abatido y cansado tras el empate. Era el momento de seguir insistiendo para el dueño de casa, pero sin embargo ese entusiasmo se fue apagando. No era la tarde de Bieler y Lencina (se perdiò dos buenas chances con remates defectuosos y en el final casi se le da de cabeza), y esa quizàs fue la diferencia con las victorias pasadas de local. No obstante, el que tuvo un buen ingreso fue Castillón, aunque no fue suficiente.

Chicago se fue conformando con el punto, o no le daba para màs en cuanto a ideas futbolìsticas. De todos modos tuvo la ùltima cuando perdiò una pelota Soloa cerca del àrea y el centro de Bustamante fue conectado por Maziero, pero se fue desviado.

Un punto que no alcanza para lo que pretende Atlético. Con gusto a poco. Y màs jugando en casa.

