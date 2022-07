Pablo Moyano le pidió medidas económicas: «El Gobierno no reacciona»

Los problemas económicos en Argentina alcanzaron un punto critico para la sociedad. Los salarios han perdido valor durante los últimos dos meses y el dólar blue se disparó hasta los $350 por algunos minutos. Frente a esto, diferentes sectores salieron a pedirle al Gobierno que tome medidas y Pablo Moyano, dirigente de la CGT, no fue la excepción.

El funcionario no pidió cualquier tipo de decisión al presidente Alberto Fernández sino que exigió que vayan destinadas a un determinado sector. «El Gobierno no reacciona, no toma medidas y, cuando las toma, no son suficientemente fuertes como para que estos tipos dejen la especulación e inviertan en nuestro país», indicó el hijo de Hugo Moyano.

En este mismo sentido, aclaró que «son las medidas que le faltan al Gobierno para enfrentar a los poderosos«. Sobre ello señaló que «como militante te da bronca que no se toman esas medidas contra esos sectores» que supuestamente están especulando con las dificultades que atraviesa el país y recomendó una práctica para que realicen.

La medida que tomaría Pablo Moyano

Además del reclamo, el dirigente de la CGT reveló que llamó a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner para presentarles una iniciativa. Su proyecto es colocar balanzas que pesen los granos en el puerto de Rosario, donde salen las mercaderías de la agroexportación según completó NA. En este sentido, el funcionario advirtió que el 40% de esa mercadería no se declara y se comercializa «en negro».

«Ellas mismas se pesan. Si el Gobierno quiere recaudar dinero, que el Estado ponga la balanza para controlar lo que estos tipos exportan», insistió. Además, señaló que «los tipos están especulando para vender» porque ellos «ganaron y siempre van a ganar» por su acopio y las fortunas que invierten para ello para «seguir llevándosela en pala afuera».

