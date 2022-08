Camila Homs dejó a su abogado por arreglar con Rodrigo De Paul a sus espaldas

Pese a que han pasado varios meses desde que se conoció la noticia, la polémica entre Camila Homs y Rodrigo de Paul parece no acabar. Si bien ambos habían conseguido acordar la manutención de los hijos que tienen en común, ahora la modelo deberá enfrentarse al anterior letrado que la representaba, quien la acusa de querer pagarle los honorarios.

Hace tan solo unas horas atrás, el estudio de Ignacio Trimarco compartió públicamente un comunicado en el cual dejaba constancia de que Camila Homs le había enviado una carta documento alegando que su ex letrado no había cumplido con los acuerdos de confidencialidad establecidos, por lo que decidió no pagarle por llegar a una negociación privada. “Homs revoca mi carácter de abogado y pretende anular el convenio de honorarios suscripto, alegando causas falsas, y demostrando un enojo por la repercusión mediática que su causa generó en los medios de comunicación”, explicó el abogado.

Si bien el hecho fue dado a conocer por el mismo letrado y su estudio, este comenzó a viralizarse en las redes luego de que Rodrigo Lussich, uno de los conductores de Socios del Espectáculo, compartiera el comunicado en su cuenta de Twitter. “Se pudrió todo entre Camila Homms y su (ex) abogado Trimarco. Ella le mandó carta documento y alega que él no cumplió acuerdos de confidencialidad. Pretendía no pagarle por llegar a un acuerdo privado con De Paul por su lado. Escándalo”, escribió el periodista en el posteo.

Ante la situación, Ignacio Trimarco comentó que Camila Homs está “desconociendo que las partes involucradas son públicas que los periodistas cumplen con su misión de informar”. Asimismo, el letrado aclaró que él se especializa en causas de “interés público y mediático”, por lo que la acusación de la modelo no tendría fundamentos.

En ese contexto, el abogado reveló que “en estas circunstancias accionará legalmente ejecutando el convenio de honorarios suscripto”. Esto mismo se debe a que Camila Homs intentó desvincularse de él cuando lo acusó por filtrar información acerca del acuerdo al que estaba por llegar entre ella y su ex pareja en torno a la cuota a alimentaria de los hijos que tienen en común.

Fuente: la100.cienradios.com