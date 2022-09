Argentina-Sudáfrica a Independiente

La Unión Argentina de Rugby confirmó ayer que el test entre Los Pumas y Sudáfrica del sábado 17 de septiembre, por la quinta fecha del Rugby Championship, se mudará al estadio de Independiente ante el mal estado del campo de juego de Vélez Sarsfield.

La inspección de la UAR se produjo ayer y constó que el estado del campo de juego no era óptimo para el choque internacional. «Hace unos días la cancha estaba en perfectas condiciones, pero luego se advirtió el deterioro, situación que no han logrado solucionar, y es indispensable cumplir con los requisitos que un espectáculo de este nivel merece y que South African, New Zealand, Australia and Argentina Rugby (Sanzaar) solicita», publicó la UAR en un comunicado.

El test entre Los Pumas y Sudáfrica mantendrá el horario originalmente programado (16.10) y la UAR informará en breve la distribución de los lugares en la cancha de Independiente con la condición de garantizar «las ubicaciones establecidas por las localidades adquiridas y a las que se accederá con las entradas ya entregadas».

Fuente: hoy dia