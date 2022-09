Apriete de la barra en Colón: revelan que Pulga presentó "un audio comprometedor" clave

El representante de Pulga Rodríguez, Roberto San Juan, dijo que en la última citación a la fiscalía se presentó un audio clave en Colón para la investigación.

Este lunes, en la previa del partido ante Argentinos, el mundo Colón se sacudió con los allanamientos y la detención de varios barras y dos dirigentes, entre ellos el vicepresidente 3º Horacio Darrás. Algo casi sin precedentes, que agudizan la crisis generalizada. No solo en lo deportivo, sino también institucional.

Pero también hicieron mucho ruido las declaraciones de Roberto San Juan, representante de Pulga: "Presentamos una nota, recomendados por Agremiados, donde se detallan cosas. Entonces la fiscal lo llama (a Luis Rodríguez) de nuevo a declarar, dando algunos datos más que fueron contundentes. Así que actuamos rápidos para tratar de tranquilizarlo. Lo logramos. Pero nuevamente me llama porque recibió un llamado por la noche que pasó todavía más el límite. Fue algo extra a lo del predio. Fue el detonante".

En otro tramo, cargó contra el presidente Vignatti: "Sorprendente como destruyeron todo en tan poco tiempo. (José) Vignatti me decepcionó de nuevo. Le dijimos que era vergonzoso lo que pasaba y no nos dio ni bolilla. Una ridiculez. Lo llamamos y nada. Nunca es claro y eso duele, porque ellos son los que deben tomar las medidas. Es un tema dirigencial y hay que ser contundentes en esto. Acá miran todos para el costado".

Los jugadores temen por la situación, pero fue lapidario sobre si esto puede estarles pasando también a los dirigentes: "Dejemos esa ridiculez del miedo para los dirigentes. Si es así, que renuncien. Si se mira para un costado diciendo que no pasa nada, es raro. Es porque no están capacitados para estar al frente de un club. No voy a salir a decir si hay connivencia. Esperemos a ver si se demuestra. La fiscal actuó de oficio porque Colón no hizo la denuncia y creo que está trabajando bien. Hay que respetar el sumario. Yo creo en la justicia y si quieren pueden llegar a los puntos fundamentales. Que no se le eche solo la culpa a la barra porque hay más cosas. Calculo que alguna relación hay, pero no puedo decir que hay connivencia".

Volviendo a la situación de Pulga Rodríguez, Roberto San Juan insistió que en su citación del sábado "se presentó un audio comprometedor". A la vez que reconoció que "Pulga está mal. Volvió porque su familia extrañaba Santa Fe. Ama al club. Su hijo va a nacer acá, el 6 de octubre tiene fecha la señora. No hay manera de trabajar bien después de todo esto. Una locura".

En el final, fue al hueso: "Vamos a tratar que la salida se produzca lo antes posible. Está muy mal. Hablamos con el abogado de Colón para dejar el club lo antes posible".

DiarioUNO.