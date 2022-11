Ángel Correa habló por primera vez tras quedar fuera del Mundial: “Fue un golpe muy duro”

None

Ángel Correa habló por primera vez luego de que se conociera la noticia de que quedó afuera de la lista de convocados de la Selección argentina para el Mundial de Qatar y no ocultó su dolor. Sin embargo, aseguró que será un hincha más de la Albiceleste.

“Es una tristeza enorme no poder participar del Mundial. Igual quiero desearle lo mejor a los chicos y a todo el cuerpo técnico, que van a dar la vida para representar al país de la mejor manera”, aseguró el futbolista del Atlético Madrid durante una entrevista con TyC Sports.

“Fue un golpe muy duro. Ahora, voy a descansar unos días con la familia y mis amigos”, continuó Correa, que agradeció el apoyo que tuvo por parte de su entrenador, el Cholo Simeone, y sus compañeros, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina: “Son dos grandísimos compañeros y amigos. Les deseo lo mejor y ojalá que la rompan”. Y concluyó: “Voy a estar alentando hasta el final, en cada partido”.

Ángel Correa, fuera de la lista del Mundial: el mensaje de apoyo de su novia

Ángel Correa era uno de los jugadores que estaban en duda para formar parte de la delegación nacional en Qatar, y finalmente se quedó afuera. Entre tantos mensajes que se vieron en las redes, uno de los más destacados fue el que escribió su esposa, Sabrina Di Marzo.

Correa estuvo entre los convocados de la Finalissima y de la Copa América, además de acompañar al equipo desde el 2019. Es un jugador que nunca estuvo en duda para Scaloni y que consiguió muchas cosas con la Selección. Por ese motivo, su mujer realizó el descargo en Instagram para acompañar en este momento al jugador.

La carta de Sabrina de Marzo, esposa de Ángel Correa

“Jamás dudes de la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz, y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo. Vivo con vos y veo el trabajo diario qué haces y siéndote sincera, no creo que nadie lo haga”, sostuvo.

“Esa constancia para entrenar, para hacer fisio de siete días y cinco. Para alimentarte como debes, para no salir a restaurantes y comer en casa. Sos una persona súper responsable, razonable y una persona con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos, en las buenas en las malas y en las que toque. Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea. Para nosotras sos imprescindible”, escribió.

Fuente: TN