Los médicos de Rafaela reclamaron por mejoras en los honorarios: “el valor de la orden, después de los descuentos, es el de una gaseosa”

Bajo el lema “Por una Argentina con honorarios dignos en salud” se concentraron este jueves a las 11, en la puerta del Hospital “Dr. Jaime Ferré” y marcharon hasta la Plaza 25 de Mayo.

Esto se da en el marco de una jornada de lucha que plantea la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), a lo largo y ancho de todo el país y también de la provincia de Santa Fe, en donde se van a estar replicando estas manifestaciones

La semana pasada se había realizado un abrazo simbólico, también frente al Hospital “Dr. Jaime Ferré”.

Al momento de detallar los motivos de la medida de fuerza, indicaron en diálogo con Somos Rafaela que “Nosotros damos la lucha. Pero si esto no repercute en la gente, que se de cuenta que esto no es solo una protesta económica, sino social, no creo que arribemos a buen puerto”.

“Estamos precarizados. Un jubilado médico tiene una jubilación de 60.000 pesos, con descuentos que son astronómicos. Hoy trabajás para poder trabajar”, agregó otra médica.



“Las órdenes oscilan entre los $1000 y $1500, las mejores pagas. Están por debajo del arancel ético que está fijado en $3.000. Todo eso, a pagar entre 60 y 120 días”, relató otra doctora. Una tercera, dio un claro ejemplo: “Este mes tenía que cobrar de la Asociación Médica 180.000 pesos, que fueron 180 pacientes. De ese total, recibí 110.000. El resto fueron impuestos, gastos. Y de ese total, tengo que pagar la obra social, la jubilación, etc. Y los voy a cobrar entre 3 y 4 meses. Hoy, la consulta (con los descuentos correspondientes) tiene el valor de una Coca - Cola”.

Por otra parte, otra profesional de la salud, indicó que “En el sector público, estamos reclamando otras situaciones: gente que está contratada desde hace mucho tiempo, que es monotributista, pase a planta permanente. Porque no tiene vacaciones, ni licencia. El hospital sufre esa situación. También el sistema de residencia, en donde es muy exigente por horas de trabajo, entre 80 y 90 horas semanales y con un sueldo que no alcanza para vivir. Hoy tenemos un desfasaje de más de dos años de los valores”.

APOYO DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA DEL DEPARTAMENTO CASTELLANOS

En este sentido, la Asociación Médica del Departamento Castellanos emitió un comunicado en donde “manifiesta su apoyo al justo reclamo impulsado por AMRA por mejores condiciones para los trabajadores de la Salud del subsector público, instando a sus asociados a participar de la movilización convocada para este jueves 17 de noviembre”.

“Los profesionales del subsector privado de la región, al cual representamos, no se encuentran exentos de la precarización que viven sus colegas de la administración pública, por lo que creemos necesario sumar nuestra voz para una urgente recomposición de los paupérrimos aranceles que abonan Obras Sociales y Prepagas”, remarcan.

RESPALDO DE LOS SOCIALISTAS

El Centro Socialista de Rafaela emitió un comunicado de apoyo a la Jornada Nacional de Lucha por condiciones dignas de trabajo para los equipos de salud que se realizará este jueves en varios puntos del país, entre ellos, Rafaela.

“Este 17 de noviembre nos sumamos al reclamo por garantizar a las trabajadoras y los trabajadores de la salud salarios dignos y reconocimiento de su tarea mediante la carrera sanitaria. Decimos NO a la precarización laboral y pedimos por la jerarquización laboral del personal de salud”, dice el texto que lleva la firma del Dr. Santiago Gaspoz, Secretario General Centro Socialista.

Fuente: via pais