La UE sortea el veto de Hungría y desbloquea los 18.000 millones de asistencia para Ucrania

Ucrania recibirá los 18.000 millones de euros en préstamos prometidos por la Comisión Europea, con o sin Hungría. La Unión Europea ha desbloqueado este sábado el paquete de fondos para Ucrania, congelado por el veto de Budapest, que se oponía a la iniciativa de préstamos conjuntos de la Unión. Los Estados miembros han sorteado a Hungría y han ideado una fórmula puente que consiste en proporcionar préstamos con garantías bilaterales a Kiev para que haga frente a las consecuencias de la invasión rusa, según fuentes diplomáticas.

Sin embargo, ni el Consejo de la UE, que reúne a los países, ni el Ejecutivo comunitario se rinden ante Budapest y seguirán intentando que el ultraconservador Viktor Orbán —considerado uno de los mayores aliados en la UE del presidente ruso, Vladímir Putin— acepte la propuesta original de obtener las garantías del marco presupuestario plurianual: un solo préstamo europeo, que sigue siendo la ruta preferida. Mientras, esta solución apuesta por conseguir el dinero a través de avales nacionales. Esto permitirá a la UE enviar los fondos a Kiev el mes próximo,. “Ucrania obtendrá ese apoyo económico crucial”, dicen fuentes comunitarias.

La pelota está ahora, más que nunca, sobre el tejado de Hungría, que, según fuentes diplomáticas, votó en contra de la medida, aprobada este sábado por mayoría cualificada. Orbán ha insistido en las últimas semanas en que no es reticente a proporcionar asistencia bilateral en forma de préstamos ventajosos —como los propuestos originalmente por Bruselas— pero sí a hacerlo de manera conjunta y que la deuda sea común a la UE. Los Estados miembros han acordado que las garantías para los 18.000 millones en préstamos para 2023 —con un periodo de gracia de 10 años— las proporcione el Presupuesto de la UE o los Estados miembros. Así que la medida señala a Budapest y le hará significarse todavía más.

Queda la aprobación final del Parlamento Europeo en los próximos días a esta nueva fórmula, pero parece más bien una formalidad. “Ucrania puede contar con la UE”, ha dicho Zbynek Stanjura, ministro de Finanzas de la República Checa, país que tiene la presidencia semestral de la UE. “Continuaremos apoyando a Ucrania, también financieramente, durante el tiempo que sea necesario. La legislación que hemos adoptado hoy significa que Ucrania puede contar con la ayuda financiera regular de la UE a lo largo de 2023″, ha añadido en una nota tras conocerse el acuerdo.

El marco puente hará que Kiev reciba el dinero lo antes posible para lidiar con la reconstrucción —ahora aún más crucial por los ataques rusos contra sus infraestructuras civiles y energéticas—. También elimina la presión del veto de Hungría y resta poder a Orbán sobre un asunto que había utilizado como rehén para negociar sobre los fondos estructurales que tiene congelados debido a sus vulneraciones del Estado de derecho. Hungría se había movido bien durante estas semanas y tras muchas presiones y con los 18.000 millones en el aire —además de otros asuntos también rehenes de su veto—, había logrado que los países pidieran a la Comisión un nuevo informe del cumplimiento de las últimas medidas relacionadas con la lucha anticorrupción y el Estado de derecho, con el objetivo de ver menos fondos bloqueados que los 7.500 millones de euros de los fondos de cohesión que tiene suspendidos.

Este viernes, el Ejecutivo comunitario determinó que no volverá a hacer otro informe sobre Hungría y el cumplimiento de las medidas necesarias para recibir el dinero, y volvió a derivar a los Estados miembros la decisión de que sigan congelados o no esos millones que Budapest, en serios problemas financieros, tanto necesita. Orbán no podrá ahora jugar con el veto de la asistencia a Ucrania, aunque sí tiene otros temas sobre la mesa.

Ucrania —que empieza a enfrentarse a un invierno muy complicado, con los ataques rusos a su infraestructura energética— necesita unos 38.000 millones al año para cubrir sus necesidades financieras y las funciones estatales esenciales, según el Fondo Monetario Internacional. El dinero europeo tendrá condiciones que Kiev debe completar: desde cuestiones relacionadas con la gobernanza, la lucha contra la corrupción o el Estado de derecho. Es algo que ya ha ocurrido con los paquetes anteriores, que han ido llegando con cuentagotas y no siempre con el cronograma prometido.

Fuente: El País