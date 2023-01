Tras la confirmación de su condena por corrupción, Milagro Sala se sumó a los ataques contra la Corte Suprema: “Es la derecha”

Poco después de que el presidente Alberto Fernández impulsara un juicio político contra sus miembros, la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, se sumó a las críticas contra la Corte Suprema de Justicia al considerar que es un organismo que “gobierna con un sector que es la derecha”.

La dirigente social, que fue condenada a 13 años por hechos de corrupción y cumple con prisión domiciliaria, se unió a quienes cuestionaron el fallo del máximo tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la disputa con la Nación por los fondos de coparticipación.

“Ha creído que la Corte Suprema iba a hacer Justicia y le terminó demostrando a él que gobierna con un sector que es la derecha cuando sacó el fallo de coparticipación para decirle que le tiene que pagar a (el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta. Primero a mí, después a él, a Cristina, y así se ha demostrado que la Corte tiene colores políticos”, sostuvo.

Al hacer lo que denominó como “una crítica constructiva”, Sala explicó que cuando asumió el Frente de Todos creyó que “la historia iba a cambiar en la Argentina y que los que habían destruido el país iban a ir presos” y que los que, a su entender, ayudaron “a reconstruir la Patria”, iban “a estar en libertad”.

“Que iba a terminar la persecución que estábamos sufriendo, pero lamentablemente no hemos tenido esa respuesta porque en un momento un senador nacional presentó un proyecto de ley para intervenir la Justicia de Jujuy. Justo cayó la pandemia y nunca revivió ese proyecto. No quiero decir que Alberto es inocente, pero en algunas cosas peca de creer en los demás”, agregó, durante una entrevista que brindó al diario Página 12.

En este sentido, la líder de la Tupac Amaru, que fue sentenciada a 13 años de prisión tras haber sido encontrada culpable de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión en el marco de la causa conocida como “Pibes villeros”, pena que dejó firme la propia Corte Suprema, le reclamó al Presidente que “tenga la suficiente valentía” de avanzar con una “medida política” a favor de su liberación.

“Hoy me gustaría un indulto. Tengo el sueño de sentarme en la Corte Interamericana y rendir cuentas. Quiero rendir cuentas de todo el trabajo que hicimos, de todas las construcciones, de que nunca robamos nada, al contrario, tenemos obras demás. Decirles: se construyó un colegio secundario, un terciario, y que no me llevé plata para mi bolsillo, y creo que no nos equivocamos. Quiero demostrarlo porque es la única esperanza que me queda. Esta situación cambia en la Argentina, cuando cambie la Justicia”, argumentó.

Sobre este punto, la dirigente aclaró que “hace dos años” estaba en contra de una decisión de ese estilo porque “tenía una pequeña esperanza de que la Corte Suprema revisara el expediente de pies a cabeza”.

“Cristina (Kirchner) le ha pedido que use la lapicera. Eso lo tiene que decidir Alberto. La decisión pasa por él más que nada. Que tenga la suficiente valentía de hacerlo y le deje de tener miedo a los medios nacionales opositores”, completó.

