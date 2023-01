Pablo Moyano recogió el guante y rechazó las críticas por el rol de Camioneros en el control de precios

El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, rompió el silencio y contestó a las críticas por el rol de su gremio en el control de Precios Justos en supermercados y centros de distribución. El hijo de Hugo Moyano afirmó que se trata de una “payasada de la oposición”. De igual manera, disparó fuerte contra los supermercadistas y contra la titular del PRO, Patricia Bullrich.

“No llega la misma cantidad de camiones a los supermercados de los que salían de los centros de distribución. Nuestra tarea es informarles a los inspectores de la Secretaría de Comercio. La misión, o la colaboración de los trabajadores camioneros, es informar la cantidad de camiones y las toneladas de distintos productos que salen y llegan”, sostuvo Moyano en declaraciones a La 990.

El también cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) se quejó de que luego del anuncio oficial por parte del secretario de Comercio, Matías Tombolini, “se armó esta payasada de la oposición, de Clarín y La Nación de que los trabajadores camioneros iban a salir con palos y garrotes a los supermercados a controlar precios, la mafia… Cualquier barbaridad”, aseveró.

Pablo Moyano contra los medios, supermecadistas y la oposición

“Se ve que hemos tocado intereses”, afirmó Pablo Moyano, quien, a su vez, se mostró contento por “haber instalado el tema”. E insistió: “Nosotros somos los que movilizamos toneladas diarias de alimentos y podemos controlar la salida de los camiones de los centros de distribución. De diez camiones que salían de los depósitos llegaban dos a las góndolas”.

Ante ello, el referente camionero acusó a los supermercadistas de “encanutar la mercadería y aumentar los precios”. “Tenemos que colaborar para que no ocurra la especulación, que no escondan la mercadería”, añadió. Y señaló: “No tenemos poder de sancionar, ni de clausurar, sino que podemos notificar la cantidad de productos y a dónde llegan. Después el Estado tiene que controlar por qué no llega a destino”.

Por último, al referirse nuevamente a las críticas de la oposición, Pablo Moyano apuntó contra la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich: “Las gansadas que decía la Bullrich de los patovicas, parapoliciales… En la p*ta vida vio un laburante”, sentenció. Además de las críticas, la oposición fue por más: ante la medida, el Gobierno porteño habilitó la línea telefónica 911 para denunciar aprietes sindicales a comerciantes.

* Para www.elintransigente.com