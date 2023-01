Agresor de “Malacho” Solterman quedó en libertad con severas medidas restrictivas

Javier R., el agresor de Germán “Malacho” Soltermam y su esposa, admitió haber realizado el acto violento el pasado jueves. Es por ello que la Jueza Cristina Fortunato, accedió a las medidas alternativas a la prisión que acordaron tanto la fiscal del caso, Favia Burella como el defensor, Germán Verna. Entre ellas, un curso para tratar su ira.

El hecho conmovió a la comunidad rafaelina. Los padres de la concejala del oficialismo, Valeria Soltermam habían resultado heridos como consecuencia del violento acto, mientras que el hombre había sido detenido algunas horas más tarde del hecho.

Según la fiscal Burella, el delito aconteció durante las horas del mediodía. El vecino del ídolo del Club 9 de Julio ingresó a la vivienda de Malacho y en el marco de una discusión, lo empezó a golpear en la cabeza. También sufrió lesiones Viviana, su esposa. La situación fue completamente violentas y hasta hubo amenazas de muerte. Solamente cesó la agresión cuando intervinieron dos vecinos.

Javier R. debe fijar un domicilio, no interactuar con las víctimas, testigos ni acercarse a la vivienda de sus vecinos hasta que termine el proceso judicial. Además, dijo que iba a realizar un tratamiento de manejo de la ira, y presentará ante la Justicia, semanalmente, los avances. “Todavía hoy no se que me pasó, no entiendo porque reaccioné así”, dijo.

El matrimonio Soltermam se va a constituir como parte querellante dentro del proceso.

Con información de Vía País y Rafaela Noticias