La mamá de Lionel Messi emocionó a los empleados de una pizzería de Rosario: “Ella estaba avergonzada”

Una pizzería de Rosario vivió un martes inolvidable: los visitó Celia María Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, y emocionó con su presencia al encargado y a los empleados del lugar, quienes destacaron la humildad de una de las personas más buscadas del planeta.

En diálogo con TN, Rodrigo Echen, nieto del fundador de la pizzería Via Apia, contó los detalles de la inesperada pero muy celebrada visita.

“No sabíamos que iba a venir, ni esperábamos que suceda. De hecho, el lugar no estaba preparado para que venga la mamá de Lionel Andrés, de quien soy fanático. Cuando vino y nos empezamos a dar cuenta me corrían muchos nervios porque obviamente que Celia es una de las personas más influyentes en la vida de Messi”, contó Rodrigo la tercera generación de encargados de la pizzería.

En el primer momento, apenas se sentó a una de las mesas del lugar, todos creían que era la mamá de Lionel Messi, pero a la vez les resultaba increíble: “Primero dudamos, queríamos asegurarnos de si era ella porque es muy reservada y no se muestra todo el tiempo. Entonces primero se acercó una moza para confirmarlo y una vez que estuvo segura se sacó una foto con ella. Luego, cuando pidió la cuenta para irse -que obviamente se le invitó todo, aclaró- ahí me acerque yo, que soy el representante de la tercera generacion de este lugar que fundó mi abuelo, me presenté, le dije de mi admiracion y le conté una anécdota de cuando hace mucho conocí a Lionel”.

“Celia Messi es muy humilde”

Aún impactado por la visita de la mamá de Messi, Rodrigo Echen mencionó: “Ella es muy humilde y todo el tiempo era como que se desligaba de la responsabilidad de ser su madre. Ella decía ‘yo no tengo nada que ver, todo lo hizo él’, y bueno, esa fue un poco la charla que tuvimos. Después le pregunté si nos podíamos sacar una foto y es la que estamos todo el equipo en la cocina y que nos quedará como recuerdo”.

“Nos felicitó por la pizza”

“Celia vino con una amiga que nos contó que era clienta nuestra hace 45 años y eso también fue buenísimo porque la amiga se acordaba de mi abuelo, lo conocía, fue un gran gesto porque obviamente es un honor que los clientes se acuerden. Yo le pregunté a Celia si ella nos conocía y me hizo un gesto como diciendo que obviamente sí y dijo que muchas veces habian pedido y me felicitó por la pizza porque le pareció muy rica.

Qué pizza pidió Celia Messi y el detalle por el que eligió esa pizzería: la cerveza

Sobre por qué cree que Celia Messi eligió su pizzería entre las tantas que hay en Rosario, Rodrigo Echen no dudó en la respuesta: “Pidieron mitad muzzarella, mitad rúcula y tomaron una cerveza industrial. Hoy reina la artesanal, pero ellas querían una industrial. Eso fue uno de los grandes motivos para venir acá”, destacó.

“Hoy conocí a la mamá de la mejor persona del planeta”

Rodrigo Echen, encargado del lugar, definió en pocas palabras el significado de la visita de Celia Messi. “Hoy conocí a la mamá de la mejor persona del planeta”, escribió en sus redes. El joven pertenece a la tercera generación de la pizzería que en 2023 cumplirá 58 años y es la más clásica de Rosario.

