El Congreso de Perú se estanca ante la propuesta de adelanto electoral

Los congresistas de Perú coincidieron este miércoles ante los micrófonos en la necesidad de un adelanto electoral que dé algún horizonte a la convulsión que vive el país, después de dos meses de protestas. Pero a la hora de votar, rechazaron por mayoría un proyecto de ley para ir a las urnas este mismo año. El mensaje que se lanza desde el hemiciclo es que los políticos tienen muchas ganas de convocar elecciones, pero que son incapaces de ponerse de acuerdo en cuándo. El mensaje que lee la ciudadanía es que la mayoría no quiere irse a su casa y renunciar a su escaño.

Las diferentes bancadas explicaron durante horas en el pleno sus razones para votar sí o no al adelanto. Para unos, la convocatoria debería ir acompañada de un referéndum constitucional; para otros, no se puede ir ya a elecciones porque hacen falta reformas políticas; otros piden que sea la presidenta, Dina Boluarte. la que renuncie y no deje “en manos del Congreso” el futuro del país. Todos aseguran que hacen falta acciones inmediatas, pero en este edificio rodeado de rejas y jardines vacíos lo único que se percibe es una parálisis muy activa. La actividad es frenética, con plenos eternos, aunque nunca se avanza en nada.

Este jueves se votará otra propuesta que, además de elecciones dentro de 120 días, incluye una Asamblea Constituyente. Las posibilidades de que esta tarde, a puerta cerrada, los partidos alcancen un consenso para aprobarlo es remota, pero al menos se traslada la sensación de que constantemente se está moviendo algo en la Cámara. Esta propuesta parte de Perú Libre, el partido con el que Pedro Castillo se presentó y ganó las elecciones en 2021.

El texto que se votó este miércoles, presentado por un político fujimorista, no incluía unas elecciones generales al uso, sino complementarias. Esto quiere decir que los congresistas podrían optar a la reelección porque se iría a las urnas para elegir representantes que terminen el mandato actual (2021-2026), el que comenzó Castillo. Esa es otra de las razones que esgrimieron algunos para votar en contra: “Detrás de esta fórmula se esconde la fórmula de reelección congresual. Sí a la renuncia [de Dina Boluarte], no a la reelección”, dijo un congresista de Perú Libre. La sesión, que comenzó casi al mediodía, acabó pasadas las cuatro de la tarde en medio de gritos.

El Congreso vive esta crisis en medio del mayor de los descréditos. El índice de aprobación de la cámara es de un 7% y el clamor por unas elecciones adelantadas supera el 70%, según las últimas encuestas. En las calles de Lima y en las regiones del interior del país se mantienen las protestas, que ya suman 58 muertos. La presidenta volvió a negar cualquier intención de renunciar al cargo y los congresistas se fueron a su casa este miércoles diciendo en los pasillos del Congreso que hay que alcanzar un acuerdo. Lo mismo que se escucha desde hace semanas.

