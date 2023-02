Juan Cruz Cándido: "Pagamos muy caro las improvisaciones de Perotti"

Un nuevo Ministro de Seguridad fue desplazado de su cargo y está asumiendo el cuarto responsable de la cartera en lo que va de la gestión de Omar Perotti. En este marco, el diputado radical y Presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados Juan Cruz “Cacu” Cándido sostuvo que “este nuevo cambio deja en claro que el problema no son los ministros sino la falta de rumbo, de plan y de conducción de Omar Perotti”.

Para el miembro de la bancada Evolución, que comanda Maximiliano Pullaro, el final de la gestión Rimoldi es “el resultado obvio de un gobierno que nunca tuvo en claro qué quería hacer con la seguridad, que nunca tuvo capacidad de gestionar eficientemente los recursos y que no pudo, no supo o no quiso conducir y controlar a la Policía y al Servicio Penitenciario”.

“Se sucedieron los Ministros y el fracaso es cada vez más grande: hoy Rosario tiene el doble de homicidios de los que había ”, sentenció Cándido, que además se preguntó:

También tuvo palabras para el Gobernador: “Le pedimos que reflexione, que rectifique el rumbo, convoque a todos los sectores, respalde decididamente al nuevo Ministro y asuma la responsabilidad que le dio el pueblo, al menos para que en el tiempo que le queda de gestión no se siga agravando la crisis”.

Por último, dejó una reflexión: "Todos tenemos que aprender de este desastre y comprender que en temas como seguridad no alcanza con un buen slogan sino se tiene claro para donde ir y como hacerlo. Pagamos muy caro la improvisación”.

Con información de El Litoral