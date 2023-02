Se reanuda el juicio contra Oscar Parrilli y exfuncionarios por defraudación al Estado

Luego de la feria judicial, el Tribunal Oral Número 7 integrado por los jueces Germán Castelli, Oscar Méndez Signori y Fernando Canero retoma mañana el debate iniciado en junio del año pasado contra el senador y exsecretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Parrilli está imputado por el delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario público”, en calidad de autor.

En la causa también están acusados Katya Daura, antigua titular de la Casa de Moneda y otros cuatro exfuncionarios en calidad de partícipes necesarios por la impresión del libro La década ganada que jamás salió.

El expediente se originó por la denuncia del antecesor de Daura durante el macrismo, Claudio Posse. Según la acusación del fiscal Carlos Rívolo “la licitación habría estado direccionada a la Casa de Moneda para que ganara la adjudicación y posteriormente tercerizara su publicación”.

En la causa también están procesados Javier Grosman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y Matías Njirjak, ex Jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda.

El libro conmemorativo por el Bicentenario Argentino relataba la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Para su publicación se destinaron 800 mil pesos en concepto de adelanto para la primera edición de 100 mil unidades en papel biblia.

El anuncio de La década ganada fue realizado por la propia Cristina Fernández de Kirchner durante una visita de por entonces su par brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva en 2013. Posteriormente y por una interna dentro del Gobierno se frenó su publicación.

A lo largo de seis meses declararon poco más de dos tercios de la totalidad de testigos. El juicio que se reanudará a partir de mañana es arbitrado por el TOF 7, el mismo que fue sorteado para intervenir en la Causa Cuadernos.

Durante su indagatoria en julio del año pasado, el senador Parrilli realizó un fuerte descargo negando el perjuicio al Estado. “Me siento vejado por una causa injusta que es una persecución política”, sostuvo el funcionario al tiempo que se preguntó: “¿Dónde está el delito?, ¿dónde está el dinero que se llevó Parrilli o algún otro imputado? No existe delito y este juicio no tiene sentido”.

Parrilli pidió la nulidad del debate cosa que fue rechazada por el tribunal. En esa misma línea, cuestionó en fuertes términos a Rívolo, quien formuló a Bonadio el requerimiento de elevación de la causa a juicio. “¿Quién es el fiscal Rívolo para juzgar si políticamente estaba o no justificado el libro? El pez por la boca muere. A Rívolo no le gustaba lo que hicimos en nuestro gobierno, pero él está para señalar si se cometieron delitos, no para opinar de política. En todo caso, eso lo juzga la ciudadanía con su voto”.

Sin embargo, el momento más álgido de la audiencia se dio en medio del cruce entre el senador con Germán Castelli, uno de los jueces que integra el tribunal cuyo traslado fue realizado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Yo, como senador, no voté su pliego para este tribunal. Usted no debería estar juzgándome”, esgrimió Parrilli. Por su parte y luego que el magistrado le preguntara si lo iba a recusar, Aníbal Ibarra, defensor de Parrilli, intervino negando que fueran a realizar el pedido de apartamiento. Finalmente el acalorado cruce finalizó con las palabras de Castelli que dijo: “Yo soy un juez de la Constitución”.

El debate continuará realizándose bajo la modalidad virtual. Restan por declarar más de una veintena de testigos, teniendo en cuenta que se realiza de manera semanal, se estima que la etapa testimonial podría finalizar durante la última semana de marzo, luego vendrían los alegatos y la etapa final con las últimas palabras de los acusados y el veredicto.

