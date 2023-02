“Tiene miedo”: Patricia Bullrich retó a Cristina Kirchner a presentarse en las elecciones 2023

La titular del PRO y precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich arremetió contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue durante una entrevista en el canal de noticias A24, donde afirmó que la dos veces mandataria “tiene miedo” de presentarse en las elecciones 2023. Asimismo, remarcó que ella misma le ganaría a Cristina en un eventual mano a mano electoral.

“A mí no me baja nadie”, aseguró Bullrich ante la consulta sobre su candidatura en los próximos comicios presidenciales, sin importar quién se presente en las Primarias (PASO) de Juntos por el Cambio. De esa manera, la exministra de Seguridad se refirió a la posibilidad de que el expresidente Mauricio Macri, con quien mantuvo reuniones en las últimas semanas, busque un segundo mandato o su ‘Segundo Tiempo’.

En cuanto a su plan de gobierno, la dirigente opositora sostuvo que “los planes hay que eliminarlos. En cuatro años no hay que tenerlos más. Es una forma de evitar que la gente pueda progresar; es lo más precario del mundo”, aseveró. En ese sentido, Bullrich planteó convertirlos “inmediatamente en un seguro de desempleo. Va a ser según cómo se van abriendo las fuentes de trabajo”.

En otro pasaje de la entrevista, la presidenta del PRO aseguró estar convencida de tener “el carácter para gobernar el país”, aunque trató de mostrarse cauta: “No me la creo”. Fue allí donde advirtió sobre el kirchnerismo: “No lo doy por muerto, pero Cristina tiene miedo a presentarse. Yo creo que a ella le gano”, planteó. Y subrayó: “¿Qué le diría? Que se aparte, que le ha hecho muy mal a la Argentina, que no merecía tener esta división”.

Por último, la ex funcionaria nacional se refirió a la posible relación que podría tejer con el diputado nacional libertario Javier Milei, también precandidato a presidente. “El otro día hablé con él. Él está en su partido y yo, en el mío. Si el día de mañana me toca ser presidenta, sus diputados están cercanos a votar leyes que a nosotros nos interesan. Estamos compitiendo, no es sano hablar de lo que podríamos hacer en un futuro”, concluyó.

* Para www.elintransigente.com