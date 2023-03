Javier Milei criticó la ley de reforma previsional: «Es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca»

En la Cámara de Diputados se llevó adelante, el pasado día martes, la última jornada de sesiones extraordinarias con la aprobación de la ley de reforma previsional. Con el apoyo de otros diputados, el Frente de Todos logró el quórum y se realizó la votación que dio como positiva la propuesta. Sin embargo, Javier Milei no quedó conforme con ello y el legislador de La Libertad Avanza se quejó por redes sociales.

«La votación de hoy en la HCDN es una estafa al pueblo argentino. No sólo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca, sino que profundiza el déficit estructural del país condenando a las generaciones futuras a la pobreza«, afirmó el economista. Seguido a esto, señaló que «hace cien años que la casta política pretende «arreglar» los problemas con estas soluciones mágicas regalando lo que no tienen».

Además, afirmó que «cuando llega el momento de pagar la factura prenden la maquinita de la emisión monetaria y destruyen el bolsillo de todos los argentinos. Pero claro, como ya se anotaron una victoria política al andar regalando recursos que no tienen, les importa un bledo quien paga la factura. La pagamos todos», cuestionó Javier Milei vía Twitter.

«Con la destrucción del país. Así pasamos de ser el país más rico del mundo a ser uno de los países más pobres de América«, afirmó el precandidato a presidente por La Libertad Avanza que ya piensa en las elecciones presidenciales. Se estima que su espacio será la tercera fuerza y que incluso podrían tener un rol determinante en caso de una segunda vuelta.

Javier Milei en modo electoral

Por último, señaló que «todo esto se acaba con nosotros. A partir del 10 de diciembre los que van a empezar a pagar la factura son los políticos, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que se llenan los bolsillos y todos los que vienen haciéndose ricos a costas del pueblo argentino», concluyó el diputado nacional liberal.

* Para www.elintrnasigente.com