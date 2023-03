Aníbal Fernández fue citado a Diputados para explicar la inseguridad de Santa Fe

"Aníbal Fernández sigue sin entender la realidad", dijo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, tras la renuncia de su ministro de Seguridad provincial, Rubén Rimoldi. Ahora Fernández deberá ir a la Cámara de Diputados para dar cuenta de las iniciativas de la cartera nacional para afrontar las situaciones de inseguridad y las estrategias para desarticular el crimen organizado.

El petitorio fue por parte del diputado nacional Juan Martín, quien integra el radicalismo santafesino. "Qué pasa con los efectivos federales que prometieron y no llegaron; dónde están asignados los que llegaron, qué función cumplen; cómo se articula el trabajo con los municipios y la provincia", enumeró el legislador como parte del temario que deberá responder Fernández.

"No hay más tiempo. Cambian los ministros pero la sarasa parece ser marca registrada de este Gobierno. Y si no se dan cuenta, en Santa Fe la cosa no está para sarasa", consideró Martín en su intervención en la sesión extraordinaria de Diputados de este martes, y añadió que "estamos viviendo una situación gravísima en la provincia de Santa Fe, una verdadera escalada de violencia y una crisis de seguridad".

Luego de su participación, la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, aseguró que se le enviaría la citación a Aníbal Fernández a la comisión de Seguridad Interior. El ministro nacional asumió el compromiso de ir, confirmación que fue celebrada por otros miembros del espacio de Juan Martín, como el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri: "Desde JxC logramos que el Frente de Todos acepte citar a la comisión de Seguridad al ministro Aníbal Fernández para que explique la tremenda situación de Rosario".

Cruces entre Aníbal Fernández y Omar Perotti

Tras la renuncia del ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi, el pasado 8 de febrero, el gobernador provincial Omar Perotti solicitó cooperación del Estado Nacional. Aníbal Fernández rechazó el pedido de refuerzos al señalar que "el gobierno nacional no ha dejado de invertir".

No tener conocimiento de lo que sucede es delicado", escribió Fernández en su cuenta de Twitter y agregó: "Asombran las expresiones del gobernador Omar Perotti que echó al ministro de Seguridad de Santa Fe y reclama 'ayuda urgente del gobierno nacional'”. "El gobierno Nacional no ha dejado de invertir fondos nacionales para ayudar a resolver el problema de la ciudad de Rosario que lleva 20 años. Los resultados están a la vista. No dejaremos de acompañar con soluciones, buscando revertir este presente que estremece", concluyó.

Luego de esas publicaciones, el gobernador santafesino le respondió al ministro de Seguridad de la Nación en un acto celebrado en el Club Atlético Funes. "El ministro sigue sin entender la realidad y particularidad de Rosario desde hace muchísimos años. Si esa es toda la ayuda que puede dar, hay que decirle al ministro que no alcanza", sostuvo Perotti. A su vez, señaló que “la magnitud del problema que hay que enfrentar amerita fuerte y total prioridad de la Nación", y que la "Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio. No hay provincia por sí sola que tenga la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal”.

Con información de www.ambito.com