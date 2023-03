“El Presidente miente”: Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti se fueron del recinto en medio del discurso de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández había pronunciado gran parte de su discurso ante la Asamblea Legislativa, cuando dijo una frase sobre la Coparticipación que provocó un rechazo automático de la oposición.

“La Corte Suprema le aseguró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la Ley de Coparticipación vigente. Destina esos recursos a la Ciudad más opulenta de la Patria”, disparó el jefe de Estado con la mira puesta en la administración porteña.

Estas palabras generaron una reacción inmediata de la oposición: primero se oyeron algunos silbidos y luego los legisladores Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti, Dolores Martinez y Carla Carrizo se levantaron de su lugar y abandonaron la sala parlamentaria.

“Me levanté del recinto y me fui porque no puedo admitir que se diga una barbaridad semejante. El Presidente miente: no puede decir que la Ciudad de Buenos Aires no es parte del convenio de coparticipación”, explicó Lousteau minutos después, a través de su cuenta de Twitter.

No fueron los únicos que dejaron sus bancas: Javier Milei y Fernando Iglesias también expresaron su rechazo al tono y el contenido del discurso de Alberto Fernández.

En el caso de Iglesias, antes de irse del Congreso, no dudó en darle la espalda al Presidente para hacerlo sentir incómodo mientras hablaba ante la Asamblea Legislativa.

Al final del acto, Hernán Reyes, diputado porteño por la Coalición Cívica, también salió en defensa del distrito porteño: “Alberto Fernández hoy fue un hipócrita con la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que hace es repetir la estrategia nefasta de Zannini y Cristina Kirchner para ocultar sus fracasos sociales y económicos”.

“Después del 2015 fueron Zaninni y Cristina los artífices de un discurso destinado a ocultar su fracaso, pisar las expectativas de la sociedad y debilitar a quienes creen que será su futuro adversario político. Así se la pasan diciendo que el bienestar de la Ciudad no es producto de un gobierno eficiente, sino de un saqueo a los argentinos. Una hipocresía terrible”, se quejó el legislador opositor. “Alberto da lástima repitiendo ese latiguillo. Pero lo que más preocupa es la sociedad que nos deja. Una sociedad agrietada en falsas dicotomías. Una sociedad menos federal y empobrecida en expectativas”, apuntó.

En la misma línea se manifestó Maximiliano Ferraro: “El impúdico y violento ataque del presidente contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo de coparticipación es un nuevo ataque a la división de poderes y a la autonomía de la CABA. Un distrito que siempre resistió los embates del gobierno nacional y los intentos de desfinanciar sus cuentas públicas. Dijo que era ‘orgullosamente porteño’ y citó entre sus vecinos ilustres a (Jorge Luis) Borges. Antes citarlo sería bueno que lo lea cuando decía: ‘Todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan un poco antes’”.

