Mirabella: "El narcotráfico es un delito federal, que el presidente se haga cargo"

La amenaza al suegro de Leo Messi activó el debate de temáticas pendientes en el Congreso y en el gobierno nacional. El diputado nacional justicialista Roberto Mirabella había provocado un cimbronazo en el bloque oficialista el año pasado cuando se negó a dar quórum porque solo se trataban proyectos de Capital y Conurbano bonaerense ignorando a la provincia. Ahora, parece que se empieza a revertir la cuestión. La charla sobre esto y otros temas del precandidato a gobernador.

- Parece que el ataque al supermercado del suegro de Messi hizo entender a sectores del gobierno nacional que hay que apurar tiempos cuando Santa Fe viene reclamando desde hace más de un año, incluso el proyecto de reforma de la justicia que usted presentó con todos los diputados de la provincia y no había logrado avanzar?

- Lamentablemente a partir de un hecho desgraciado como éste que le pasa a la familia de Messi, los porteños descubrieron que Rosario era parte de la Argentina. No es un hecho aislado. Es un hecho que tiene trascendencia internacional aunque todos los hechos similares tenían la misma connotación: generar terror, mandar mensajes mafiosos, desestabilizar el sistema. Lo que sucedió con Messi ahora tiene trascendencia internacional pero fue antes a un canal de televisión, a oficinas de la justicia penal, a las cárceles, a los restaurantes. Matar a un tipo al azar para mandar un mensaje de un lado al otro. Esto no ocurre en ningún lugar del país. El nivel de violencia urbana que hay no pasa en ningún lado. La cantidad de homicidios cuadriplica la media argentina. La trascendencia de este hecho hace que ahora se tomen cartas en el asunto de una manera distinta en Buenos Aires. Esta pelea desigual con el delito tendría que estar conduciéndola este gobierno federal. Creo que tampoco hay que mirar las cosas desconectadas porque el allanamiento a la cárcel de Coronda para sacar 50 celulares a los presos federales es un tema sensible y reaccionan de esta manera las bandas. La investigación que detectó esta policía con su hijo vinculada a 50 homicidios del año pasado en Rosario. Hay que mirar estas cosas. Hoy las bandas reaccionan de esta manera. Me da la impresión que el gobierno nacional reaccionó tarde.



- El Congreso también, porque se han convocado las reuniones de comisión para debatir un proyecto que ustedes presentaron hace un año, ¿pudo haber sido antes?.

- Absolutamente. Lo planteé en mi blogue. Por eso mi enojo cuando planteé a fin de año de porqué no tratábamos los temas de Santa Fe. Los 19 diputados de Santa Fe firmamos un proyecto, lo planteamos en mayo. ¿Por qué no lo pudimos llevar al recinto para votar? ¿Tiene que pasar estos hechos extraordinarios para que se provoquen y sucedan las cosas y avancemos? Esto es como cubrir las vacantes. Hay pliegos que tiene que mandar el presidente, que todavía tiene dos, de la Fiscalía Federal 2 y un lugar del TOF número 2 del Rosario. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no hace cada uno lo que tenemos que hacer? Estamos demorando la aplicación del sistema acusatorio, el nuevo Código Penal. . ¿Por qué? Porque la comisión de monitoreo de la implementación, el Senado no nombró sus miembros. Parece que a las cosas se le prestan atención solo si pasan en Capital Federal. Yo me imagino que si hubieran atacado Canal 13, C5N, la Corte, un restaurante en Puerto Madero, ahí reaccionan y se solucionan rápidamente. Estas cosas pasan acá y parece que es un problema nuestro. Esta es la desilusión. En febrero del 2020 Alberto Fernández vino a la provincia y dijo que se iba a poner al hombro el enfrentamiento a los narcos, la política de seguridad. Esta es mi desilusión con el presidente. Porque todas las cosas que pasaron en mi provincia ninguna se cumplió. Vino con el tema de la hidrovía y ahí quedó y todavía no está la licitación. Después le aumentó la retención al aceite de harina de soja. Después prohibió las exportaciones de carne. Después con lo de Vicentín. Todos hechos que terminó desilusionándome. Solamente termina prestándose la atención a lo que pasa acá cuando alzamos la voz, cuando nos enojamos o cuando pasan hechos desgraciados. No es que yo cambié de lugar, que me convertí en opositor. Estoy siempre parado en un lugar y defiendo a Santa Fe. Yo represento a Santa Fe. Lo hago con mucho orgullo. No tiene bandera política la defensa.



- En el Congreso no son todos porteños y bonaerenses, hay muchos representantes del interior

- Es un tema que hace a la definición del país también. Hablo con algunos legisladores del interior del país y por ahí, no sé, a lo mejor están pensando lo mismo. Por ahí tienen otro tipo de movimientos o su comportamiento está más ligado. O tienen otro compromiso. No es parte solamente del espacio político al que pertenezco. Creo que todos los espacios políticos están presos de Buenos Aires. Están presos de lo que diga Buenos Aires. Yo, la verdad, estoy podrido que de Buenos Aires me diga lo que tenemos que hacer. En lo que sufre Santa Fe: hay que pagar 100 pesos el boleto de colectivo, tres veces más que en CABA; en energía, un tipo de Recolecta, la paga más barato que la que pagamos acá; el combustible vale 20 pesos menos. Todos los servicios públicos se pagan más barato en Capital, o sea que es más caro trabajar y producir en Santa Fe. El interior productivo de la Argentina está sufriendo esa simetría. El ministro (Daniel) Filmus - que hace una muy buena gestión- me dice, estoy tratando de revertir los fondos en investigación porque antes el 80% quedaba en capital y conurbano. En el INCAA, la producción, el subsidio de producción audiovisual, el 86% en capital y conurbano. Yo represento Santa Fe, defiendo a Santa Fe y alzo la voz en la defensa de Santa Fe. Tengo claro que defender Santa Fe es una condición, esté el presidente que esté.

- Está planteando que lo desilusionó el presidente del mismo color político, que esto es lo que muchas veces hace ruido y debe molestarte. ¿En el Congreso está solo?

- No es un problema de pertenencia política. Me debo a los santafesinos que me votaron y eso significa defenderlos. Esté Macri, Cristina, Milei, Larreta, Massa. primero está Santa Fe. No estoy diciendo ninguna cosa extraña. En un país federal debería ser normal eso.

- En tema seguridad se puede sacar el tema de la campaña electoral porque la solución no llegará de un día para otro

- Es un trabajo a corto, mediano y largo plazo. Supongamos que el miércoles logramos dictamen en comisiones de Diputados sobre el proyecto para fortalecer la justicia federal, después hay que llevarlo al recinto; tiene que ir al Senado, hacerlo ley, llamar a concursos de cargos, etc. Es un avance importantísimo desde el punto de vista institucional, pero vamos a ver resultados en el mediano plazo.

Hay cosas de corto plazo. El Ministerio de Seguridad de la Nación debería tener su sede en Rosario. Debería conducir y liderar la persecución criminal. Porque lo que pasa ahí no pasa en ningún lado del país. El narcotráfico es un delito federal. No puede ser que Santa Fe tenga 22 veces menos de inversión pública en seguridad nacional de lo que tiene Capital Federal. Santa Fe está última en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad de la Nación. Eso me demuestra que no es prioridad.

Está el sistema de inteligencia en el Servicio Penitenciario, los inhibidores de celulares en las cárceles, las medidas que tiene que tomar Aduana por el tema del contrabando, la mesa de trabajo conjunto que tienen que tener los fiscales federales y los fiscales provinciales porque son los mismos nombres que aparecen en distintas causas. Hay que articular. Las temas de prevención y acciones de alto impacto y preventivos que tenemos que hacer en la calle, coordinados entre la fuerza federal y provinciales. Solicité hace un año la oficina de la Unidad de Información Financiera (UIF), por nota, para que venga a Rosario. Bueno, ahora parece que se va a concretar. Bienvenido sea. El tema del lavado de dinero es abismal. Y aparece en los expedientes judiciales todo el tiempo.

- En la provincia también hay temas que requieren algún acuerdo para poder ponerlas en práctica en los próximos años gobierne quien gobierne.

- Hay dos o tres temas que son claves y estratégicos donde tenemos que ponernos de acuerdo para los próximos años. Estoy con la vocación de hacerlo. Uno es el tema de la seguridad, otro es la educación. Nuestro desarrollo, nuestra identidad se construyó a partir del sistema educativo. En el colegio secundario hay una situación importante a rever y repensar la currícula, la pedagogía en el sistema secundario, la relación de los estudiantes secundarios con sus futuras carreras y formaciones y con el mundo laboral. Tiene que ver con la política del Estado, como fue la Ley 1420 cuando se instrumentó la obligación primaria de la escuela y demoró años en cumplirse. Policía y seguridad es otro. La policía necesita una reforma importante. Tenemos que salir de la chicana la política. Las tres proyectos que mandó en su momento el gobernador (Omar Perotti) a Legislatura quedaron dormidos. Se necesita esa discusión y abordar esa discusión de fondo. Hay temas institucionales que tienen que ver con la reforma del Estado. No puede ser que pase un trámite en el Estado si no tiene un amigo no sabe por dónde ir, todo se demora, todo es lento. Tenemos que ir a un Estado más ágil, más cercano. Se configuró el Estado hace muchos años y en los últimos 30 años la sociedad tiene un cambio fenomenal. Debemos ir a un Estado rápido, ágil, más cerca de la gente, que resuelva problemas. Y la reforma de la Constitución.

- Seguridad, la educación y temas institucionales de fondo que deberían ser acuerdos mínimos de todos los que participen de la campaña electoral y del futuro político-institucional de Santa Fe. De los dirigentes actuales uno será gobernador, otros legisladores y muchos tendrán responsabilidades futuras...

- Deberíamos estar poniéndolo sobre la mesa y dejar de chicanearnos con cosas que son muy sensibles porque las víctimas del delito no tienen pertenencia partidaria. Defender Santa Fe no es solo de los narcos, es defender el futuro de nuestros jóvenes. En la parte institucional que es la provincia que vivimos y donde todos nos enorgullecemos debería profundizar algunos cambios importantes y dejar de lado la coyuntura para ir a fondo en los temas que mencioné.

El destino de Hidrovía

- Mencionó que le decepcionó la actuación del presidente en el tema Hidrovía, cuando Alberto Fernández que hizo anuncios el día que asumió Perotti

- Hace 25 años que comenzó el dragado, balizamiento, trabajo sobre el río para que puedan ir y venir barcazas, buques, buques de ultramar. Significó un desarrollo importantísimo en todo el complejo agroexportador. De hecho, desde Timbúes pasando por Rosario hasta General Lagos tenemos el mayor complejo agroexportador del mundo, competimos todos los años con Nueva Orleans. Para eso fue central el desarrollo de la Hidrovía. A los trabajos sobre el río se sumaron los avances en la tecnología aplicada al agro; el espíritu emprendedor de nuestros empresarios, tenemos ahí el mayor complejo de crashing de soja del mundo, significó una inversión millonaria. Somos líderes, hace 20 años no existía ni la soja, ni el aceite de soja, ni la harina, ni el biodiesel.

Hidrovía es un tema clave como lo son el tema petrolero con Vaca Muerta, los minerales y el litio. Otro es el sector agropecuario. Son las principales líneas de desarrollo, después está la biotecnología, donde la provincia ha hecho mucho hincapié, desarrollo de software, las empresas TIC. Pero Hidrovía es estratégico y hubiéramos esperado que esté resuelto. Que hubiéramos podido avanzar. Hoy lo está administrando la Administradora General de Puertos. Ha hecho una licitación corta para que no se paren los trabajos de balizamiento, de dragado, de señalamiento para que los buques puedan transitar. Deberíamos tener algo resuelto a largo plazo y creo que lo va a terminar haciendo el próximo gobierno. Hay una discusión que tiene que ver si el formato de la concesión es igual a como estaba o si cambia algunas características. Cómo se gestiona. En la participación de las provincias en el control hubo un avance importante por iniciativa del Presidente de conformar un ente pero se quedó ahí. Santa Fe necesita profundizar el dragado a más pies, sumar el acceso a los puertos, el dragado de acá para el norte, llegar con la Hidrovía hasta Barranqueras.

- Muchas veces se dice Hidrovía y se dice contrabando, etc, pero eso debe ser control del Estado

- No existe nada que funcione normalmente sin el control del Estado. Hay organismos del Estado que tienen que controlar, como el caso de Prefectura, Aduana, Senasa. No es un problema de la concesión del dragado o de la empresa que va a hacer el balizamiento. Es un problema del organismo del Estado que tiene que controlar lo que tiene que controlar. Fijate que la medida que tomó (Julián) Michel, simple, que fue escanear a todos los barcos de bandera paraguaya a raíz de detectar uno con mercadería de contrabando, con estupefacientes, determinó que empiece a mutar el contrabando a Montevideo. Son medidas claves que tienen que ver con las competencias del organismo del Estado.

Agenda

Para Mirabella, en el Congreso, además de la reforma al mapa judicial de Santa Fe, para la provincia hay otros temas importantes que espera poder debatir. Mencionó con una ley de promoción de la maquinaria agrícola o la ley de agroindustria. Además plantea que es necesario discutir en tema retenciones donde muchas provincias -entre ellas Santa Fe- aportan mucho y reciben poco y nada de regreso.

Con información de El Litoral, sobre una nota de Mario Cáffaro