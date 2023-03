Causa Vialidad: el Gobierno y el kirchnerismo se alinearon para hablar de proscripción hacia Cristina Kirchner

Las reacciones en el Gobierno fueron casi inmediatas tras conocerse los fundamentos del Tribunal Oral Federal 2 que condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Primero se produjeron desde el kirchnerismo más duro y luego también desde los más cercanos al presidente Alberto Fernández. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, también se pronunció durante la conferencia de prensa que ofreció esta tarde en la Casa Rosada.

En declaraciones a AM 750, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los representantes más significativos del kirchnerismo en el elenco ministerial, aseguró que “el Código Penal reemplazó al Código Electoral” en la Argentina, y dejó en claro que “como el 9 de marzo de 1956, otra vez entramos en una etapa de proscripción”, al referirse a los fundamentos difundidos por los jueces del Tribunal Oral Federal 2.

“Este es otro día de persecución, donde sectores del poder judicial están cumpliendo un rol disciplinador. Hoy sectores del Poder Judicial acomodaron el código penal y procesal a esos 15 años”, explicó el ministro.

“El Presidente sigue sosteniendo que todo esto es una causa armada para proseguir a CFK e inhabilitarla para ejercer funciones políticas. También es una forma de intentar aleccionar a otros dirigentes políticos”, señaló al respecto Gabriela Cerruti.

“El Presidente ya dijo en más de una oportunidad, que entiende que esta causa no tiene pies ni cabeza —detalló al respecto la portavoz presidencial—. Como él dice, la vicepresidenta ha sido traída de alguna manera para ser metida en esta causa, en la cual no tiene ningún tipo de relación. Claramente esto está expuesto hoy en los fundamentos de la causa, donde en varias oportunidades queda claro que no hay ninguna prueba para que esté allí la Vicepresidenta. No hay ninguna prueba concreta de todo lo que allí se sostiene”.

En un tono similar apareció un comunicado del Partido Justicialista, cuyo titular es el presidente de la Nación. “El Partido Justicialista reitera una vez más su más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que hoy comenzó su camino formal con la lectura de los “fundamentos” en la denominada Causa Vialidad por parte de los jueces del Tribunal Oral Federal 2″, reza en su primer párrafo.

Luego sostiene que “el contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional”.

“Igual que en las instancias anteriores, el Partido Justicialista expresa su solidaridad con la vicepresidenta, ratifica su inocencia y advierte sobre el serio riesgo para el sistema democrático que implica este nuevo avance de los poderes antipopulares. A 40 años de la recuperación democrática, exigimos la plena vigencia de los derechos políticos de todos los argentinos y argentinas. Recordamos que los pueblos siempre han luchado y seguirán luchando en defensa de las y los líderes que se han jugado por ellos”, puede leerse en los dos últimos párrafos.

Otro de los integrantes del Gabinete más cercanos a CFK, el ministro de Justicia, Martín Soria, en Radio 10 remarcó que “no encontraron una acreditación de la ex presidenta en los hechos” y afirmó que es un “veredicto insostenible”. Agregó que “es un fallo totalmente político que abre la campaña presidencial de este 2023″.

Soria calificó como “absurdo” los fundamentos en la página 313 del fallo donde se expresa que “lamentablemente no contamos con la información de los montos totales que ampliaron la base y universo comparativo entre ambas fuentes de información” y que en otra de las páginas dice que “será imposible saber a ciencia cierta el porcentaje exacto de pagos anticipados efectuados a empresas del grupo con relación al resto de los contratistas de obra pública, pero no cabe ningún tipo de dudas de que fue un mecanismo utilizado prácticamente con exclusividad por ellas”.

El documento que difundió este jueves el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, consta de 1.616 carillas.

Un rato más tarde, por Twitter, Soria incluyó una foto del Boletín Oficial del 9 de marzo de 1956 donde la Revolución Libertadora proscribió al peronismo y en el tuit escribió: “Ni el fiscal con sus ‘3 toneladas de prueba’, ni el tribunal con sus 1600 páginas de sentencia, fueron capaces de encontrar UN SOLO HECHO que acredite la participación de Cristina Kirchner en la causa. Tenían una misión: proscribir a CFK y reivindicar la Revolución Fusiladora”.

El titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, fue otro de los que primero manifestó su disconformismo con el fallo judicial adverso. En C5N expreso: “Lo más claro es que ellos buscan sentenciar otra cosa con la persecución a Cristina, con el armado de la causa, con esta sentencia”.

Aunque es de los más cercanos al presidente Alberto Fernández, el ex intendente de San Martín fue muy enfático. “Detrás de todo esto hay otra sentencia y es enterrar los 12 años de Gobierno que encabezó Nestor y Cristina. Quieren demonizar lo que representa Cristina, quieren jodernos la vida de manera clara”.

Katopodis también aseveró que “esos fallos los defienden los que quieren hacerse de la riqueza de la Argentina. Lo hacen para que los argentinos no piensen en otro modelo de país. Vienen por Cristina, por lo que ella significa, por las leyes laborales. Tenemos que defender a Cristina y lo que ella representa”.

En lo que pareció un gesto fuerte hacia dentro del Frente de Todos, el canciller Santiago Cafiero se sumó después del mediodía al coro de integrantes del oficialismo que alegan la inocencia de CFK en esta causa, que ya tiene como condenados al empresario Lázaro Báez y a José López, exsecretario de Obras Públicas.

“Con los ‘fundamentos’ de la condena comienza el camino formal hacia la proscripción de la compañera Cristina Kirchner. Buscan disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral”, fue su primer tuit. Y lo complementó con otro: “En lo verdaderamente importante el peronismo no tiene matices: con persecución no hay democracia plena. Pero sepamos, compañeras y compañeros, que la historia es justa y los pueblos vencen. Así lo demostraron Lula en Brasil y Evo en Bolivia”.

Agustín Rossi, jefe de Gabinete desde el 15 de febrero, se transformó en uno de los últimos en publicar en las redes su opinión. “Como veníamos sosteniendo, los fundamentos del fallo, ratifican el efecto proscriptivo de la sentencia a Cristina Kirchner. La Causa Vialidad fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar a CFK”, puso.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por su parte, publicó en su cuenta de Twitter: “NADA SIN CRISTINA. La mafia judicial la quiera proscribir, el pueblo argentino no lo va a permitir. Para cuidar a la Argentina, vamos para adelante con Cristina #BastaDeProscripción TODXS CON CRISTINA”.

Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, replicó los conceptos de una publicación de La Cámpora —también en Twitter— que decía: “Proscripta por hacer feliz al pueblo argentino. Nunca se lo van a perdonar. #BastaDeProscripción”, acompañado por imágenes y videos cortos en los que se consignaban medidas que adoptó CFK cuando era presidenta como la Asignación Universal por Hijo (AUH),

El senador Oscar Parrilli, muy cercano a la vicepresidenta, eligió para mostrar su respaldo la réplica de una publicación de su hija, la diputada provincial neuquina, Lorena Parrilli.

