Juan Manuel Urtubey acusó al Frente de Todos y la oposición de ser «los principales responsables de la crisis»

El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey habló sobre el frente Peronismo Federal que creo junto al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. De cara a las elecciones presidenciales, el espacio se configura como una alternativa ante el oficialismo y la oposición. El dirigente acusó al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio de ser «los principales responsables de la crisis que vive la Argentina».

«Queremos un espacio que trabaje por una propuesta superadora. Estamos planteando la necesidad de una Argentina que se parezca más a una fábrica que a una financiera, un país que produzca bienes y genere trabajo. Eso, lamentablemente no lo está haciendo este Gobierno con la inflación del 100% y la pobreza al 50%, ni tampoco lo ha hecho el anterior. Tenemos que ser coherentes y plantear una solución», explicó en diálogo con Radio Panorama.

Con respecto a la imagen de Alberto Fernández, Juan Manuel Urtubey aclaró que, aunque no quiere personalizar la política, sí se ve una inflación que no se percibía desde hace 30 años. «Estamos claramente ante uno de los peores gobiernos que hemos tenido desde la vuelta de la democracia. La gente no está conforme y tiene mucha lógica», amplió.

«La crisis necesita respuestas que tengan que ver con la vida real de los argentinos. Es una crisis que ha arrasado. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio sigue discutiendo poder y echando la culpa cuando a la gente no le alcanza la plata para vivir», sentenció al mencionar la falta de respuesta de estos últimos gobiernos.

Las propuestas de Juan Manuel Urtubey

El compañero de fórmula de Schiaretti lanzó, en primera medida, propuestas económicas para lograr «un país totalmente diferente», sin internas de por medio. «Hay que apuntalar el crecimiento, acelerar la producción de bienes para que con mayor oferta. Automáticamente, la presión de los precios van a bajar, es una regla de la economía. Hoy tenemos tensionada la producción de bienes porque tenemos enormes obstáculos para producir y generar valor agregado», indicó.

«Hay que detener el crecimiento del gasto público y parar con el déficit fiscal. No con un ajuste como plantea Juntos por el Cambio o con la inflación del gobierno actual, sino haciendo crecer la economía a más del 7% o que el gasto publico no supere el 2%. Otro tema que tenés que trabajar cuando producís más bienes es alentar las exportaciones; el Gobierno, con todas sus trabas, no permite el ingreso de divisas».

Finalmente, expresó que la cantidad de tipo de cambios es «un disparate tener más de 20 tipos de cambio, porque eso significa no tener moneda. Argentina necesita referencia, un tipo de cambio estable que dé previsibilidad que permita volver a los mercados a nivel internacional. Hay que dejar de pensar en una Argentina de cepos y una más integrada, protegiendo a los sectores productivos y abriendo la economía para que podamos tener insumos».

