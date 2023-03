Argentina: sin consenso, ante un callejón sin salida

“Chile se había metido en un callejón sin salida, y entendió que la política de confrontación no conduce a nada, que hay que hacer una política de consenso, esto me parece que tiene validez para la Argentina de hoy. Se debe tener un gobierno y una oposición, pero hay ciertos temas centrales para los cuales se necesita un consenso a nivel nacional para que el país pueda funcionar. Eso lo entendimos en Chile y creo que la relativa prosperidad de mi país se debe a ese consenso y no a otra cosa”. Jorge Edwards (2008). A propósito de la reciente desaparición del intelectual y diplomático chileno, recordé estos conceptos de una de las entrevistas que le realicé. A 15 años, no perdieron vigencia.

A partir de ahí, lo expresado por Edwards invita a formularnos preguntas:

* Si Cristina de Kirchner y Mauricio Macri son los líderes de sus coaliciones, ¿por qué en cada sector existen por lo menos 3/4 candidatos dispuestos a reemplazarlos?

* ¿Debieran presentarse ambos para concluir un ciclo? Si no lo hacen, ¿es porque sus percepciones los alertan sobre la posibilidad real de no llegar a la meta?

* Si realmente les interesa a ambos el país, ¿no debieran señalar caminos en los cuales mayoritariamente puedan transitar los argentinos?

* ¿No debiesen indicar cómo salir de la situación de pobreza en que se encuentra el país y de desorden político en el que están sus coaliciones? ¿Alcanzan las PASO para ordenar el desorden?

* La oposición, ¿se plantea seriamente cómo dar respuesta a este universo de urgentes necesidades cada vez más ancho y profundo en el que está Argentina? ¿Y el oficialismo?

Si ambos sectores coinciden, al menos, en el diagnóstico sobre la decadencia que a través de los años y los gobiernos se adueñó de la Argentina, que hace un siglo rankeaba en punta en cuanto a los países promisorios del mundo; ¿creen que sin concertar, como dijo Edwards, tienen viabilidad política?

La provincia de Santa Fe, con epicentro en Rosario, se ha convertido en el centro de las miradas y visitas de la política nacional, porque en ocho barrios rosarinos los narcos se han apoltronado. Pero también en la bota santafesina habitan 300 científicos por millón de habitantes, el mayor número en proporción comparado con el resto de las provincias. ¿No debieran proponer sus visitantes cómo erradicarían al primer flagelo y cómo se apoyarían sobre la segunda virtuosa realidad?

Lilita Carrió tomó nuevamente su cartera para salirse de una coalición, para en este caso no sólo abandonar el incipiente Frente de Frentes opositor santafesino; sino que con la intención de que éste termine no conformándose. En el 2014, mientras Pino Solanas daba su discurso, fue la primera vez que tomó su cartera para irse a comer pizza, rompió la coalición FAUNEN para luego formar Cambiemos, apuntando contra el socialista Hermes Binner diciendo “tiene que explicar el narcotráfico en Santa Fe, no se puede hacer el gobernador maravilloso”. Además, sostuvo entonces: “Hoy lo que está haciendo el radicalismo y el socialismo es jugar para Cristina, como jugaron en sus mandatos y llenaron de narcos a Santa Fe”.

En junio de 2022, Carrió mencionó que, en Santa Fe, su límite a la hora de la construcción política era el ex gobernador Antonio Bonfatti y su ex ministro de gobierno Rubén Galassi. Infobae, por entonces, lo consultó a Bonfatti, quien no quiso dar declaraciones públicas para no darle más entidad a quien calificó como psicópata, argumentando ante esta cronista: “Macri era su límite y luego acordó con él. Yo era el mejor gobernador del país, y después su enemigo. Lo mismo hizo con Pablo Javkin”.

Infobae conversó con la presidenta de la CC en Santa Fe, Lucila Lehmann, quien dijo: “Si nos juntamos sólo para ganarle al kirchnerismo, le habremos mentido a la gente. Y no solucionamos el problema que en Santa Fe viene creciendo desde hace 20 años. La solución para erradicar el narcotráfico no la pueden dar los que durante 12 años fueron parte del problema”. La dirigente mencionó que este es el primer paso del accionar que tendrán sobre este tema, denunciando en un futuro más nombres de sectores del socialismo y del radicalismo.

El presidente del radicalismo e impulsor del armado del Frente de Frentes, senador Felipe Michlig, al ser consultado por Infobae manifestó: “No hay dudas que hay una contradicción muy grande. Lucila Lehmann avaló los avances sobre el armado de este conglomerado político, donde se consensuó, y sus equipos técnicos aportaron para los planes de un futuro gobierno santafesino. Sin nombres concretos, todos somos lo mismo. Y si los tuvieran, deben presentarlo a la Justicia”. Remata diciendo: “El Frente de Frentes está más fuerte que nunca para gobernar las 35 mil horas que demandarán los próximos cuatro años de nuestro gobierno”.

Mientras la política en nuestro país aún no encuentra la forma de dar solución a la pobreza o al crimen organizado, dando lugar al crecimiento de Javier Milei y la anti política, en Dinamarca a través de la Inteligencia Artificial (IA) se creó un partido político: el “Partido Sintético”. La especialista en el tema Dra. Claudia Guardia le cuenta a Infobae: “Este partido está liderado por un chatbot, llamado Leader Lars, que representa la voz de todos aquellos que no se sienten representados por los partidos políticos tradicionales. Esta IA fue cargada con la Data de las propuestas de partidos minoritarios desde 1970 a la fecha. A su vez, se propone estar en armonía con las propuestas de desarrollo sostenible de la ONU. Propone otorgar una renta básica de U$S 13.700 a los ciudadanos. Esta propuesta se hizo en base a un estudio de factibilidad donde se demuestra que es posible otorgar esta renta sin modificar la estructura económica danesa. La legislación danesa impide que un no humano tenga representación en la Legislatura. La idea del Partido Sintético danés no es llegar a la presidencia, pero sí a la legislatura. O sea, a los puestos de las legislaturas van a llegar humanos pero con propuestas de no humanos, de la IA”.

Argentina, en esto, también tiene un vacío.

