Bill Gates reveló la única clave posible para enfrentar una próxima pandemia: "necesitamos un..."

Bill Gates fue uno de los líderes que más participaron activamente para combatir la pandemia del COVID-19. Debido a las consecuencias inesperadas que trajo consigo la enfermedad, el multimillonario anticipó qué es lo que debería hacer el mundo para evitar otra catástrofe sanitaria de gran relevancia.

En su artículo de opinión en el New York Times, el cofundador de Microsoft afirmó que "necesitamos un departamento de bomberos para las pandemias".

Si bien indicó que "el mundo no ha hecho tanto para prepararse para la próxima pandemia como esperaba", aseguró que no es demasiado tarde "para evitar que la historia se repita".

El escrito que publicó Bill Gates tiene su fundamento en una investigación publicada por "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America". Allí, hacen referencia a la posibilidad de que surja una pandemia similar a la del coronavirus, con un impacto del 38% -que podría aumentar en el corto plazo- en los seres humanos.

Departamento de bomberos de pandemias: cuál es el plan de Bill Gates para combatir próximas enfermedades

De acuerdo a su análisis, el magnate estadounidense afirmó que "necesitamos prepararnos para combatir los brotes de enfermedades al igual que nos preparamos para combatir los incendios".

Además, remarcó que "si se deja que un incendio arda fuera de control, representa una amenaza no solo para un hogar sino para toda una comunidad".

El costo y el sufrimiento que dejó la pandemia del COVID-19 en los humanos sirve de experiencia para combatir las pandemias venideras, según detalló el magnate.

Pandemias en el futuro: cómo evitar desastres según Bill Gates

Para el multimillonario, los equipos de emergencia deben ser financiados adecuadamente por parte de los líderes de salud pública de cada país. De esta forma, descartó considerablemente la posibilidad de recurrir a voluntarios, ya que su ayuda no permitirá actuar adecuadamente.

"Los socorristas locales necesitan saber que pueden contar con una oleada de bomberos bien entrenados que trabajarán juntos sin problemas", explicó.

Ahora bien, Gates ratificó que "no pueden llegar a la escena solo para descubrir que sus mangueras no caben en el hidrante más cercano o que tienen un enfoque completamente diferente al de las otras unidades".

FUENTE: CRONISTA.COM