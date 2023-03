TikTok tiene mil millones de usuarios pero también una creciente cantidad de problemas

El vertiginoso ascenso de TikTok, que ha pasado de ser una aplicación especializada en compartir vídeos a convertirse en un gigante mundial de las redes sociales, ha suscitado numerosas críticas, sobre todo por sus vínculos con China. Varios gobiernos han prohibido la aplicación en sus equipos por temor a que los datos puedan ser vistos por funcionarios de Beijing, y Estados Unidos intenta ahora obligar a la empresa matriz china ByteDance a vender su preciado activo. ¿Es TikTok una herramienta de espionaje para China, una divertida aplicación para compartir vídeos, o ambas cosas?

Bajo presión

La acción mundial contra TikTok comenzó en serio en la India en 2020. Fue una de las aplicaciones chinas prohibidas después de los enfrentamientos mortales en la frontera entre India y China, y Nueva Delhi dijo que estaba defendiendo su soberanía. Ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con prohibirla y acusó a TikTok de espiar para China, una idea que ha ganado terreno en Washington.

TikTok ha admitido que empleados de ByteDance en China accedieron a detalles de cuentas estadounidenses, pero siempre ha negado haber entregado datos a las autoridades chinas. La empresa trató de calmar los temores sobre los datos en Estados Unidos y la Unión Europea, prometiendo almacenar finalmente los datos de los usuarios locales en servidores locales.

Pero tanto el gobierno federal estadounidense como la Comisión Europea han prohibido la aplicación en los dispositivos de sus empleados. Y Estados Unidos está presionando aún más, con una amenaza de prohibir la aplicación por completo a menos que TikTok se separe de ByteDance, haciéndose eco de la amenaza hecha por Trump.

Mil millones de usuarios

Las prohibiciones no han frenado el crecimiento de TikTok. Con más de mil millones de usuarios activos, es la sexta plataforma social más utilizada del mundo, según la agencia de marketing We Are Social.

Aunque está por detrás de Facebook, WhatsApp e Instagram, el trío dominante durante mucho tiempo en Meta, su crecimiento entre los jóvenes supera con creces al de sus competidores. Casi un tercio de los usuarios de TikTok tienen entre 10 y 19 años, según la agencia Wallaroo.

Su rápido ascenso le permitió acaparar más de 11.000 millones de dólares en ingresos publicitarios el año pasado, lo que supone triplicarlos en un solo año. Los competidores de TikTok copiaron rápidamente su formato de vídeo corto y su desplazamiento continuo, pero sin mucho éxito.

Atractivo para los creadores

Las funciones de edición y el potente algoritmo de TikTok la han mantenido a la cabeza, atrayendo a un ejército de creadores y personas influyentes. Pero el algoritmo es opaco y a menudo se le acusa de llevar a los usuarios a silos de contenido digital.

Los empleados de TikTok y ByteDance también aumentan manualmente el número de visualizaciones de determinados contenidos, y algunos ejecutivos han admitido que impulsaron contenidos relacionados con el Mundial de Fútbol del año pasado y el debut de Taylor Swift en la plataforma. La empresa ha dicho que la promoción manual sólo afecta a una pequeña fracción de los vídeos recomendados.

Desinformación

La aplicación es acusada periódicamente de difundir desinformación, poner en peligro a los usuarios con vídeos de “desafío” y permitir la pornografía, a pesar de que se supone que prohíbe los desnudos. El sitio francés de noticias Numerama informó recientemente de una “tendencia” de TikTok que consistía en publicar fotografías de penes.

Al parecer, varios niños han muerto al intentar imitar el llamado “reto del desmayo”, que consiste en aguantar la respiración hasta perder el conocimiento. Alrededor de una quinta parte de los vídeos sobre temas de actualidad, como la invasión rusa de Ucrania, resultaron ser falsos o engañosos, según un estudio del grupo de desinformación NewsGuard.

TikTok paga a AFP y a más de una docena de organizaciones de comprobación de hechos para que verifiquen los vídeos que puedan contener información falsa. TikTok retira los vídeos si los equipos de AFP demuestran que la información es falsa.

