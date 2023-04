Pullaro: "Hoy los Samcos no tienen gasas, no tienen guardias pediátricas, no tienen alcohol"

Maximiliano Pullaro no esconde sus intenciones de ser gobernador de Santa Fe. Desde hace varios meses recorre el territorio con el respaldo de sectores importantes del radicalismo como así también del Pro y de otros sectores de la oposición santafesina. Fue cuatro años ministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz y hoy es diputado provincial. Trazos gruesos de sus propuestas en diálogo con El Litoral de Santa Fe.

- ¿Por qué quiere ser gobernador de Santa Fe?

- Porque retrocedimos muchísimo en la provincia de Santa Fe. Hace cuatro años atrás éramos orgullo por la salud pública. Teníamos el sistema de salud más robusto de la República Argentina. Hoy los Samcos no tienen gasas, no tienen guardias, no tienen guardias pediátricas, no tienen alcohol. En materia de seguridad, también retrocedimos muchísimo. Este año tuvimos el bimestre más violento de la historia de la provincia. Si lo comparamos con el primer bimestre del año 2019, tenemos tres veces más de homicidios en la provincia. Cinco veces más de robos. En materia de educación, un retroceso tremendo con resoluciones que se tomaron a nivel ministerial: no repitencia, avance continuo, evaluación por área y no por materia, lo que le quita poder al docente y al maestro delante del curso. Ante esto necesitamos construir una alternativa, estoy convencido que voy a ser el próximo gobernador.



- El tema de la seguridad se ha instalado con mucha fuerza y parece que será tema tanto en la elección primaria de julio como en la general de septiembre. ¿Cuáles serán sus ejes? ¿Usted cree que hablar de seguridad le conviene en términos electorales debido a que fue ministro durante cuatro años?



- Visto la diferencia de resultados, tengo mucho que aportar en esa discusión. En el periodo 2015-2019 fue el único en que hubo una baja considerable y constante del delito en la provincia. Comparativamente estuvimos mucho mejor de lo que estábamos antes y mucho mejor de lo que estamos ahora. Es un debate que tenemos que dar. No digo que nosotros estábamos bien, o que logramos los parámetros de delitos que esperábamos tener. Pero estábamos mucho mejor que ahora y mucho mejor que antes, con lo cual es un debate que quiero dar. Mostrar lo que hicimos y mostrar lo que quiero hacer.

- ¿Qué propone hacer si llega a la gobernación?

- Por supuesto que el ministro será un civil. Tenemos un equipo muy importante trabajando; más robusto y más grande que el que teníamos cuando estuve en el Ministerio de Seguridad, con aportes de otras áreas y de otros sectores políticos también. Tres cosas a realizar: Primero, volver a sacar a la policía de la calle, cosa que hoy no está sucediendo, están dentro de las comisarías y no hay un control civil para que salgan. Segundo, volver a perfilar, encarcelar a las organizaciones criminales más importantes que actúan ya que en los últimos tres años y medio no se avanzó sobre ninguna organización criminal, lo que hizo que se consoliden en el territorio y no solo peleen y maten por la venta de drogas,sino que vayan por la extorsión, por las amenazas a comerciantes, a vecinos. Tercero, controlar las cárceles. El descontrol que hoy existe en la cárcel de Piñeiro, en Coronda, hace que se descontrole la calle, que los presos tengan teléfono celular. Eso no sucedía o no de la manera tan impune como lo tienen en este momento. Se disolvieron los pabellones de alto perfil. Que a los jefes narcos y a los sicarios los hayan puesto en pabellones comunes con 60 detenidos más y con los familiares de esos 60 detenidos. Es una definición política.



Controlar la cárcel, policía en la calle, controlar la calle y retomar investigaciones complejas hará que baje el delito en los primeros seis meses. Después, reforma policial que nos permita tener una fuerza bien estructurada, con claridad en sus funciones, entrenada y capacitada permanentemente para que vuelva a ser una policía como la que pretendió ser al final de nuestra gestión, una policía proactiva que estaba en la calle, intentando adelantarse a los delitos, que investigaba, que lograba tener un alto nivel de esclarecimiento en la violencia y en el homicidio.



- Supongo que además necesita apoyo de fuerzas y justicia federal ante delitos complejos como drogas, no sabiendo quien estará al frente del futuro gobierno nacional

- Los tres precandidatos de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta) han tomado un compromiso conmigo de inicialmente mandar 5.000 hombres de fuerzas federales para bajar la fiebre en las grandes ciudades de la provincia. Mientras tanto, reordenar la policía, encontrando los cuadros intermedios que este gobierno echó de la fuerza de manera injusta, ingrata, muchos eran tipos que habían dado mucho por la seguridad pública, encontrando esos cuadros intermedios para volver a estructurar una organización policial que sea eficiente. Si está el kirchnerismo en el gobierno nacional nuevamente, estamos en problemas porque al kirchnerismo no le importa a la seguridad pública. Dejó desguarnecida la frontera, no tenemos ni ley de derribo, ni aviones que puedan lograr parar un avión que viene a tirar droga a la Argentina; se disolvió la Secretaría de Fronteras, se disolvió la secretaría de Lucha contra el Narcotráfico que concentraba las investigaciones y la inteligencia criminal. Se dejaron de hacer controles en rutas nacionales, provinciales y federales, y se dejó de controlar el río. Es toda una definición política, una cosa se dice y otra lo que se hace que termina siendo una definición política y la definición política de fondo es que se liberó la República Argentina para que ingrese la droga y el narcotráfico.

- ¿Por qué la afectó principalmente a Santa Fe? La Hidrovía, puertos, todo es control nacional

- Hay dos planos que a veces se mezclan en los conceptos. Uno es el narcotráfico. Cómo ingresa y qué rol cumple y cubre hoy la provincia de Santa Fe, el complejo agroportuario, si tenemos tráfico de exportación, si somos logística de exportación, ¿qué es lo que somos?. Eso lo tiene que investigar la nación y la justicia federal. No han existido investigaciones profundas así como sobre lavado de activos y demás. Lo otro es el microtráfico, que es la pelea, la guerra urbana que estamos sometidos en este momento. Acá el Estado se retiró y cuando esto ocurre le permite a los delincuentes cometer delitos más graves, como sucedió aquí con Omar Perotti. Perotti en la primera semana de su gobierno disolvió los pabellones de alto perfil. Eso es una definición política, ideológica, porque para el peronismo, para el kirchnerismo, los presos son víctimas de una sociedad injusta; la cárcel no resocializa y tienen que estar afuera. Para nosotros, los presos tienen que estar presos porque cometieron un delito y lo tienen que pagar. Intentamos que de la cárcel salgan mejores con herramientas que le dimos dentro de la cárcel. Nadie me puede decir que no quería resocializar a los presos. Teníamos talleres, escuela primaria, secundaria, terciaria, hasta convenios con la universidad. Están desbordados los establecimientos penitenciarios porque no se construyeron nuevas cárceles. En nuestra gestión construimos 2.300 plazas. Un fuerte accionar policial supone detenciones. Por eso dijo que hoy no hay plan, no lo hubo en los tres últimos años. Nuestra gestión dejó más plazas penitenciarias y comisarías sin detenidos, hoy tienen 2.000 detenidos. Hay que construir una cárcel nueva en la provincia, lo vamos a hacer y será para los presos de alto perfil, para que tengan un control diferencial en la provincia. No pueden tener contacto físico, obviamente, no pueden tener telefonía. Tienen que ser pabellones pequeños, con una guardia especial y con condiciones de detención diferentes.



- ¿La tarea de Brilloni como Ministro de Seguridad puede ser un buen puente de la futura gestión?

- Brilloni es una persona preparada y capacitada, que trabajó, prestó servicio con nosotros y fue una persona eficiente. Hoy lo veo muy débil sin capacidad de armar un equipo. Para gestionar el ministerio -lo digo con conocimiento- necesitas un equipo muy, pero muy grande. Gente, una organización que esté respaldando tu tarea, marcar que el Servicio Penitenciario y la Policía hagan lo que dicen las órdenes operativas. Una sola persona no la puede hacer.

- ¿Es partidario de que el narcomenudeo sea competencia de la justicia provincial?

- Totalmente de acuerdo. Cuando gane las elecciones en septiembre, voy a presentar un proyecto y le voy a pedir a mis pares de la Legislatura que lo aprueben.

- ¿Pese a la resistencia del Poder Judicial?

- El Poder Judicial no fija la norma, debe cumplir las leyes emanadas de la Legislatura.

- ¿Es consciente de que hay sectores de Poder Judicial que no quieren que se aplique el narcomenudeo?

- Sí, van a tener que adaptar a la ley, van a tener que cumplir la ley y van a tener que ejecutar la ley.

- ¿Y la fuerza de seguridad santafesina está capacitada para esa persecución? Hay mucho dinero en juego

- Hoy la policía de la provincia investiga el narcomenudeo pero a través de la justicia federal. Lo que vamos a tener es una estructura provincial que tenga la capacidad y la agilidad de investigar un delito tan complejo y tan diseminado en el territorio. ¿Qué propongo yo?: 17 fiscalías provinciales, nueve defensores provinciales, siete jueces que se dediquen solamente al narco menudeo en la provincia con una fuerza especial, especialmente armada, que sea quien investigue para, con esos fiscales, el narcomenudeo.

Pullaro Crédito: Luis Cetraro

Pullaro propone hacer control de la cárcel, sacar la policía de la calle, controlar la calle y volver a retomar investigaciones complejas. Crédito: Luis Cetraro

Salud y Educación

- Plantea que hay que reconstituir el Ministerio de Salud, sin embargo el sistema pasó la pandemia y dio respuestas. Cree que no estuvo a la altura de las circunstancias el sistema público de salud?

- El sistema público de salud venía siendo robustecido con un plan, con un programa durante 12 años de gestión del Frente Progresista. Por eso pasó la pandemia y estaba robusto de la pandemia. Lo invito a recorrer los Samcos. No tienen gasa, no tienen alcohol, fijese si tienen guardia. Hoy no hay guardia pediátrica prácticamente en ningún lado. Tenemos que robustecerlo, repensarlo de la misma manera que el sistema educativo de la provincia de Santa Fe. Las pruebas Aprender hablan de que los chicos cada vez aprenden menos en las escuelas santafesinas. Y eso no es culpa de los docentes. Es culpa del sistema y es culpa del ministerio. Deben planificar y conducir.

Respaldar el sistema productivo

- ¿Al sector productivo qué le propone Pullaro?

- Seré abanderado del sector productivo, voy a ir a pelear con Buenos Aires permanentemente las necesidades que tiene el sector productivo en la provincia. Somos la segunda provincia que más exporta de la Argentina. La provincia con mayor superávit en la balanza comercial: 18.000 millones exportamos e importamos 6.000 millones. Tenemos un sector productivo fuertísimo, lo que no tenemos es un lobby provincial porque nuestras autoridades se someten al modelo del gobierno nacional y terminan de rodillas ante la Nación.

El año pasado, la provincia en materia de retenciones, aportó 1.400 millones de dólares. Vino el ministro de Producción de Nación y con el ministro de Producción de Santa Fe al lado a ofrecerle a los productores agropecuarios 1.300 millones de pesos. El 0,9% de lo que habíamos aportado en la peor sequía y en la peor crisis de la historia. Es una falta de respeto. Nadie defiende la producción de la provincia de Santa Fe, nadie defiende la industria . Faltan insumos, no ingresa el insumo, se para la producción y nadie sale a poner la cara. Voy a ser el principal defensor de nuestra industria y de nuestro sector productivo.

- Así sea el gobierno nacional de un signo igual al de ustedes

- Nosotros tenemos un sector productivo tan racional y tan innovador a la provincia de Santa Fe. Llevo recorrido más de 100 establecimientos productivos, industriales, empresariales en la provincia y ninguno pide ninguna locuras. Piden políticas públicas claras, que le demos previsibilidad, que los dejemos trabajar. Te piden que el Estado le saque un poco el pie de la cabeza y, en este momento, están cuestionando las retenciones. Hoy la provincia tiene un 70/80% de pérdida de producción agrícola y piden que no les cobren retenciones, algo racional. Tenemos un sector productivo muy racional al que solo hay que apoyarlo, hay que acompañarlo con obras de infraestructura para que pueda crecer, que pueda trasladar la producción. Tenemos que repensar el complejo portuario, las rutas transversales que necesitamos, la potencia energética que necesitamos en muchas regiones para que se puedan seguir desarrollando.

Nos piden eso y que se frenen políticas nacionales. Ejemplo, cuando se vinieron a meter con la ley del biodiesel, que bajaron el corte, fue un proyecto de ley de un diputado nacional santafesino apoyado, en ese momento, por los dos senadores del Frente de Todos Santafesino que ahora hablan de defender Santa Fe, nadie salió a defender. La oposición estuvo en contra, pero nos bajaron el corte cuando la provincia concentra el 80% de la producción de biodiesel del país. Prometo ser el principal defensor de la producción ante los embates del Gobierno Nacional, que es un gobierno extractivo, que se lleva los recursos de la provincia y los pone en un sector, en el conurbano a través de planes sociales, a través de programas, a través de punteros y a través de los varones.

Santa Fe, desde diciembre, va a liderar la Región Centro y juntos vamos a liderar un proyecto político nacional.

Fuente: El Litoral, sobre una nota de Mario Cáffaro